शादी से पहले Arshad Warsi को लेकर उठे थे ये सवाल, मारिया गोरेटी के क्रिश्चियन परिवार का रिएक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

Arshad Warsi On His In-Laws: बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी अपनी बेबाकी और ईमानदार बातों के लिए जाने जाते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से सामने आए हैं, जिसमें एक दिलचस्प वाक्या उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, जो उनकी शादी से जुड़ा है, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी के क्रिश्चियन परिवार का उनके रिश्ते को लेकर क्या रिएक्शन था. यह कहानी सिर्फ एक इंटरफेथ मैरिज की नहीं, बल्कि भरोसे, समझ और समय के साथ बदले रिश्तों की है.

इंटरफेथ शादी को लेकर क्यों थे मारिया के पेरेंट्स टेंशन में?

एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने खुलासा किया था कि मारिया के कैथोलिक माता-पिता शुरुआत में उनके रिश्ते को लेकर घबराए हुए थे. वजह साफ थी, एक कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का, वो भी उस दौर में जब अरशद जॉबलेस थे. अरशद ने मजाकिया अंदाज में कहा था, कि मारिया के पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी किसी कैथोलिक लड़के से शादी करे, जो 9-5 की नौकरी करता हो, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसा लड़का दे दिया जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था.

दिल से अच्छे इंसान थे अरशद

हालांकि, शुरुआती झिझक के बावजूद मारिया के माता-पिता को अरशद की इंसानियत पर भरोसा था. अरशद ने बताया कि वे दिल से जानते थे, कि वह एक अच्छा इंसान हैं, और मारिया का ख्याल रखेंगे. समय के साथ यह भरोसा पूरी तरह एक्सेप्टेंस में बदल गया. आज हालात ऐसे हैं कि मारिया के माता-पिता अरशद के साथ ही रहते हैं और उनके रिश्ते बेहद मजबूत हैं.

कॉलेज से शुरू हुई थी लव स्टोरी

अरशद और मारिया की लव स्टोरी की शुरुआत जेवियर कॉलेज से हुई थी. अरशद वहां एक कॉम्पिटिशन में जज बनकर गए थे, जहां उनकी मुलाकात मारिया से हुई थी. थिएटर में साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती गहरी हुई. हालांकि, अरशद ने माना कि मारिया को मनाने में काफी वक्त लगा, क्योंकि उन्होंने कई बार उन्हें मना किया, लेकिन आखिरकार दोस्ती प्यार में बदल गई.

1996 में बंधे थे शादी के बंधन में

काफी उतार चढ़ाव के बाद अरशद वारसी और मारिया गोरेटी ने साल 1996 में शादी कर ली. आज उनके दो बच्चे हैं, बेटा जीक वारसी और बेटी जेने वारसी. उनकी कहानी इस बात की मिसाल है, कि प्यार, भरोसा और समझ के आगे हर झिझक छोटी पड़ जाती है.

