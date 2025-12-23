'शरीर टूटा हुआ महसूस...', हिना खान के बताया कैंसर ट्रिटमेंट के दिनों का हाल, सुनकर आंखें हो जाएंगी नम

टेलीविजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान, जिन्हें हम 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा और 'बिग बॉस' की धाकड़ कंटेस्टेंट के रूप में जानते हैं, इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं. हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में हिना ने अपने कैंसर इलाज और कीमोथेरेपी के उन खौफनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया, जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दें. हिना खान ने बेहद ईमानदारी से बताया कि कैंसर का इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देता है. उन्होंने अपनी कीमोथेरेपी के साइकल के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका इलाज हर तीन हफ्ते में एक बार होता था.
कैसा होता है कैंसर ट्रिटमेंट का पहला हफ्ता?
हिना खान के मुताबिक, "कीमो के बाद का पहला हफ्ता किसी बुरे सपने जैसा होता था." उस दौरान उनके शरीर की नस-नस में इतना हद से ज्यादा दर्द होता था कि शरीर पूरी तरह टूट जाता था. हिलना-डुलना भी एक चुनौती बन जाता था. हिना खान ने बताया कि जैसे ही पहले हफ्ते का वो भयानक दर्द कम होता, अगले दो हफ्ते वह अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीती थीं. उन दो हफ्तों में वह सफर करतीं हैं, दोस्तों से मिलतीं और अपने परिवार के साथ हर छोटे पल को एंजॉय करती थीं.
दर्द के बीच कैसे खोजें जिंदगी
सोहा अली खान से बात करते हुए हिना ने एक बहुत ही गहरी बात कही. उन्होंने बताया कि अक्सर कैंसर के मरीज यह मान लेते हैं कि बीमारी के साथ ही उनकी खुशियां खत्म हो गई हैं. लेकिन हिना ने इसे अलग तरीके से देखा. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा दिया गया 'रिकवरी टाइम' सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति के लिए भी होता है. हिना ने कहा, "दृष्टिकोण ही सब कुछ है." अगर जीवन का एक हिस्सा मुश्किलों से भरा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बाकी हिस्से को भी दुख में काट दें.
कैंसर सर्वाइवर आइकन बनीं हिना खान
हिना खान का यह इंटरव्यू उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि
"मुश्किल समय में धैर्य रखना सबसे जरूरी है." आज हिना खान न केवल एक एक्ट्रेस के रूप में, बल्कि एक 'कैंसर सर्वाइवर आइकन' के रूप में उभर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
