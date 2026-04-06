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'मेरा करियर खत्म हो जाएगा...' जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, ट्रोलिंग के डर से एक्ट्रेस की उड़ गई थी रातों की नींद

बॉलीवुड स्टार जाह्नवी कपूर ने अपनी पहली फिल्म के दौरान जाह्नवी को लगने लगा था कि दर्शक उनसे नफरत करते हैं और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है. इस सब बातों से एक्ट्रेस बहुत डिप्रेशन में चली गई थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 6, 2026 11:07 AM IST

'मेरा करियर खत्म हो जाएगा...' जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, ट्रोलिंग के डर से एक्ट्रेस की उड़ गई थी रातों की नींद
janhavi kapoor

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली हो सकती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जाह्नवी कपूर है. साल 2018 में जब उन्होंने 'धड़क' से बॉलीवुड में कदम रखा, तो दुनिया को लगा कि बॉलीवुड को एक स्टार मिली है. फिल्म सुपरहिट रही और सिनेमाघरों में नोटों की बारिश हुई, लेकिन जाह्नवी के अंदर कुछ और ही चल रहा था. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने उस दौर का ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. एक्ट्रेस ने 'धड़क' के दौरान झेले गए मानसिक दर्द पर खुलकर बात की है. जाह्नवी को लगने लगा था कि दर्शक उनसे नफरत करते हैं और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है.

जाह्नवी कपूर ने बताया कि 'धड़क' की रिलीज के वक्त वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थीं. फिल्म आने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां और लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी को खो दिया था. एक तरफ मां को खोने का पहाड़ जैसा दुख था और दूसरी तरफ करियर की शुरुआत. जाह्नवी कहती हैं, "आज लोग कहते हैं कि धड़क ने बहुत पैसे कमाए और मैं उसमें अच्छी थी, लेकिन मेरे लिए वो यादें बहुत कड़वी हैं. उस वक्त मैं गहरे डिप्रेशन में चली गई थी."

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'मुझे लगा लोग मुझसे नफरत करते हैं'

जाह्नवी के मन में यह डर बैठ गया था कि दर्शक उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे. उन्हें हर तरफ से मिल रही आलोचनाएं इतनी ज्यादा चुभने लगी थीं कि उन्हें लगने लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो गया है. जाह्नवी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में खुलासा किया, "मुझे अपनी हिम्मत और तारीफ हमेशा मां से मिलती थी. उनके जाने के बाद मैंने वही उम्मीद जनता से लगा ली. मुझे लगा कि सब मुझे एक बार में प्यार करने लगेंगे, जो मुमकिन नहीं था. मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बुराई करने वालों पर था."

धड़क की कामयाबी का नहीं हुआ अहसास

हैरानी की बात यह है कि जाह्नवी को तब यह अहसास ही नहीं हुआ कि उनकी पहली फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी. शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 110.11 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. लेकिन मानसिक तनाव के चलते जाह्नवी को सिर्फ यही लगता रहा कि वह एक बहुत बुरी कलाकार हैं और दुनिया उन्हें पसंद नहीं करती. वह कहती हैं, "उस वक्त वही नकारात्मकता मेरी असलियत बन गई थी."

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संघर्ष से सफलता तक का सफर

उस अंधेरे दौर से निकलकर जाह्नवी ने खुद को साबित किया. 'धड़क' के बाद उन्होंने 'गुंजन सक्सेना', 'रूही' और 'गुड लक जेरी' जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग की. उन्होंने दिखाया कि वह सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक कलाकार हैं. जाह्नवी जल्द ही साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' (RC16) में नजर आएंगी, जो इसी साल रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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