17 साल छोटी स्टूडेंट पर आया Kartik Aaryan का दिल? जमाने के सामने 'मिस्ट्री गर्ल' ने खोली रिश्ते की सच्चाई, किया अनफॉलो

Mystery Girl On Relationship With Kartik Aaryan: कार्तिक आर्यन का नाम करीना कुबिलियुटे से जुड़ रहा है. अब करीना सामने आई है और उन्होंने कार्तिक संग अपने रिश्ते का सच बताया है.

By: Kavita  |  Published: January 6, 2026 4:23 PM IST

Kartik Aaryan Mystery Girl: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर अपनी लव लाइफ की वजह से चर्चा में आ गए. कार्तिक आर्यन का नाम एक मिस्ट्री गर्ल के साथ जुड़ रहा है, जिसका नाम Karina Kubiliute है. दावा किया जा रहा है कि कार्तिक और Karina Kubiliute एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों बीते दिनों में गोवा में वेकेशन पर भी गए थे और इसकी वजह दोनों की तस्वीरें हैं, जिसमें दोनों ही गोवा में एन्जॉय करते दिख रहे हैं. कहा ये भी जा रहा था कि कार्तिक आर्यन करीना को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं. इन सब खबरों के बीच Karina Kubiliute का रिएक्शन भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कार्तिक संग अपने रिश्ते का सच बताया है.

कार्तिक आर्यन और करीना की फोटोज ने लगाई आग

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और Karina Kubiliute की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. अब फैंस का मानना है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय से साथ है और इसी वजह से लोग इन दोनों के बारे में सोशल मीडिया पर खोद-खोदकर निकाला जा रहा है, जिसके बाद ही मिस्ट्री गर्ल के नाम का खुलासा हुआ था और अब इन खबरों पर करीना कुबिलियुटे का रिएक्शन आ गया है और उन्होंने खुद ही कार्तिक आर्यन संग अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी है. सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग तरह से कार्तिक और करीना की तस्वीरें शेयर कर रिएक्ट कर रहे हैं और इसी बीच एक यूजर ने करीना कुबिलियुटे के रिएक्शन का स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कार्तिक संग रिश्ते का सच कहा है.

करीना कुबिलियुटे ने किया रिएक्ट

करीना कुबिलियुटे ने किसी एक यूजर ने कमेंट पर रिएक्शन देते हुए बताया कि वह कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं है. उन्होंने लिखा है, 'मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं.' इसी कमेंट का स्क्रीनशॉर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कौन हैं 18 साल की करीना कुबिलियुटे

इसके अलावा, कहा जा रहा है कि इस विवाद की वजह से कार्तिक आर्यन ने करीना को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है. इससे पहले वह उन्हें फॉलो करते थे. बता दें कि करिना कुबिलियुटे टीनेज स्टूडेंट हैं, जो यूके की रहने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह ब्रिटेन के Carlisle College में पढ़ती हैं और 18 साल की हैं. कार्तिक आर्यन 34 साल के हैं. ऐसे में दोनों की उम्र में 17 साल का अंतर है.

