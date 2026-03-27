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Dhurandhar 2 को लेकर नबील गबोल को आया गुस्सा, पाकिस्तानी नेता ने कहा- 'हम फिल्म बनाएंगे ल्यारी का गब्बर'

Nabil Gabol On Dhurandhar 2: पाकिस्तानी नेता नबील गबोल फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज के बाद भड़का हुआ है. उसने कहा है कि वह अपनी फिल्म बनाएगा और इसका नाम भी बताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 27, 2026 11:43 PM IST

Dhurandhar 2 को लेकर नबील गबोल को आया गुस्सा, पाकिस्तानी नेता ने कहा- 'हम फिल्म बनाएंगे ल्यारी का गब्बर'
जमील जमाली का किरदार नबील गबोल से प्रेरित बताया जाता है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में धमाल मचा रही है. वहीं, इस फिल्म से पड़ोसी देश पाकिस्तान को खूब मिर्ची लग रही है. पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के बारे में फिल्म में दिखाया गया है, जिससे पड़ोसी देश भड़क रहा है. आदित्य धर की फिल्म में दिखाए गए एक्टर राकेश बेदी के किरदार जमील जमाली को पाकिस्तानी नेता नबील गबोल (Nabil Gabol) से जोड़ा जा रहा है. इसी बीच नबील गबोल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह 'धुरंधर' के बाद अपनी फिल्म बनाएंगे और उन्होंने इसका नाम बताया है. आइए जानते हैं कि नबील गबोल ने भड़कते हुए क्या कहा है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' देख भड़का नबील गबोल

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी नेता जमील जमाली भारत का एजेंट है. फिल्म की कहानी में ये ट्विस्ट देखकर हर कोई हैरान था. इसके बाद पाकिस्तानी नबील गबोल ने इसको रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है, 'असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते इसलिए एक फिल्म बना दी और ल्यारी को इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर कर दिया. कुछ भी कर लो लेकिन ल्यारी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां के लोग बड़े तगड़े हैं. मेरा किरदार जो उन्होंने दिखाया है वो राकेश बेदी ने निभाया है. राकेश ने कहा कि मैंने नबील गबोल का नहीं, मैंने जनरली सबका बनाया, जितने भी पाकिस्तानी नेता हैं. साल 2007 में मैं ल्यारी का एमएलए था.'

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नबील गबोल बनाएंगे ल्यारी पर फिल्म

नबील गबोल ने आगे कहा, 'बाकी आजकल इंडियन सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रोलिंग चल रही है कि नबील गबोल खामोश क्यों है? तो भाई आज तारीख देख लो, 26 मार्च और नबील आप लोगों को जवाब देगा और बताएगा ल्यारी असल में क्या है. हम धुरंधर 3 बनाएगे लेकिन नाम धुरंधर नहीं रखेंगे. नाम ल्यारी का गब्बर रखेंगे. ताकि हिंदुस्तानियों को पता चल सके कि असल ल्यारी क्या है. असल नबील गबोल क्या है.'

फिल्म 'धुरंधर 2' की तेजी से बढ़ रही कमाई

फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन कर रही है. फिल्म की कमाई तेजी से आगे बढ़ रही है. इस फिल्म ने वीकडेज पर जबरदस्त कलेक्श किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार को 41 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए अब तक 715 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Jameel Jamali Nabil Gabol