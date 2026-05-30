सामंथा से तलाक के बाद भी इस चीज से डर रहे हैं Naga Chaitanya, 4 साल और 7 महीने बाद फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Naga Chaitanya approached Delhi High Court: साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने तलाक के 4 साल 7 महीने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वजह जानकर समंथा रुथ प्रभु के फैंस को सदमा लग जाएगा.

सामंथा से तलाक के बाद भी इस चीज से डर रहे हैं Naga Chaitanya

साउथ के जानेमाने अभिनेता नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि नागा चैतन्य ने तलाक के 4 साल 7 महीने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एक जमाना था जब वो सामंथा रुथ प्रभु के साथ प्यार में थे. हालांकि दोनों का रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं पाया. जल्द ही नागा चैतन्य और सामंथा की शादी तलाक तक पहुंच गई. हालांकि इस दौरान नागा चैतन्य के किरदार पर जमकर कीचड़ उछाला गया था. आज भी लोग नागा चैतन्य को सामंथा के गुनहगार मानते हैं. यही वजह है कि नागा चैतन्य ने अपनी इमेज को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा डाला है. खबरों की मानें तो पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए नागा चैतन्य दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे. नागा चैतन्य ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर एआई डीप फेक, पोर्नोग्राफिक कंटेंट क जरिए उनकी इमेज खराब की जा रही है. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नागा चैतन्य ने पहले सामंथा प्रभु को धोखा दिया. इतना ही नहीं, आरोप ये भी हैं कि नागा चैतन्य ने सामंथा के करियर को तबाह करने की कोशिश की.

एक्शन मोड़ में आई नागा चैतन्य की टीम

नागा चैतन्य की टीम ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है. साथ ही साथ नागा चैतन्य के खिलाफ बोलने वालों पर एक्शन लेने की मांग की गई है. सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने कहा है कि ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि ट्रोलिंग है. जिससे किसी की इमेज खराब हो रही है. सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पाने के लिए कुछ लोग नागा चैतन्य की इमेज की धज्जियां उड़ा रहे हैं. आरोप है कि नागा चैतन्य के खिलाफ डीपफेक टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स, डिजिटल मैनिपुलेशन और वॉइस क्लोनिंग के जरिए झूठे वीडियोज बनाए जा रहे हैं.

नागा चैतन्य को मिली कोर्ट से राहत

कोर्ट ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए समन जारी करने के आदेश जारी किए हैं. ये समन उन लोगों को भेजा जाएगा जो कि नागा चैतन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा, नागा चैतन्य एक पब्लिक फिगर हैं. ऐसे में नागा चैतन्य की इमेज खराब होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं. हालांकि किसी के बारे में गलत खबरें फैलाने की भी कुछ सीमाएं हैं. हर चीज का बॉर्डर होना जरूरी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है. ये खबर सामने आते ही नागा चैतन्य के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…