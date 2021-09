Nakuul Mehta's son getting famous like Taimur: करीना कपूर खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) ने जब से दुनिया में कदम रखा है, तब से ही फैंस उनके दीवाने हो गए हैं। अस्पताल से करीना तैमूर को बाहर लेकर आईं और उसी दिन से वो दुनियावालों के हो गए। तैमूर की तस्वीरें देखकर कई लोगों का दिन बन जाता है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। तैमूर की क्यूटनेस पर हर उम्र का व्यक्ति फिदा है। लोगों से मिलने वाले बेपनाह प्यार का ही नतीजा है कि तैमूर चंद महीनों में ही सबसे मशहूर स्टारकिड बन गए थे। इंटरनेट पर छायी तैमूर की बादशाहत आज तक कायम है लेकिन नकुल मेहता (Nakuul Mehta) के बेटे ने इस बादशाहत पर अपना दावा ठोक दिया है। Also Read - Salman Khan, Ajay Devgn और Akshay Kumar सहित, इन 30 सेलेब्स पर केस हुआ दर्ज, रेप विक्टिम के नाम का किया था खुलासा

कलाकार नकुल मेहता ने हाल में ही अपने बेटे का चेहरा दुनियावालों को दिखाया है, जिसके बाद वो इस बच्चे के फैन हो गए हैं। नकुल मेहता के बेटे की नीली आंखों पर तो पूरा जमाना फिदा हो गया है। नकुल के पोस्ट पर फैंस अब तक पोस्ट कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों का कहना है कि इस बच्चे के क्यूटनेस ने तैमूर की स्मार्टनेस को चुनौती दे डाली है और आने वाले दिनों हर तरफ इसी बच्चे की बातें होने वाली हैं। एक फैन ने कमेंट में लिखा है, ‘अब तैमूर का वक्त ओवर हो गया है।’ तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा है, ‘हे भगवान इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं।’

वैसे यह पहला मौका नहीं है जब इंटरनेट पर लोगों ने इस तरह का दावा ठोका है। जब भी किसी बॉलीवुड स्टार ने अपने बच्चे की तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है, लोगों ने तैमूर पर निशाना साधना शुरू कर दिया लेकिन उन दावों की हवा जल्द ही निकल गई। लोगों के दिलों में तैमूर की खास जगह है, जो इतनी आसानी से खाली नहीं की जा सकती है।