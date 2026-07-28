खत्म हुआ इंतजार... Ramayana के ट्रेलर रिलीज की डेट और टाइम का हुआ खुलासा, जानें कब देख पाएंगे पहली झलक

Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च की डेट और टाइमिंग मेकर्स ने रिवील कर दी है. आइए जानते हैं फैंस का ये इंतजार कब खत्म होगा.

कब रिलीज होगा 'रामायण' का ट्रेलर?

Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण पार्ट 1' (Ramayana) के ट्रेलर का फैंस लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अब उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने ट्रेलर की डेट (Ramayana Trailer Release Date) और टाइमिंग की अनाउंसमेंट कर दी है. दरअसल, पहले ये ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को आने वाला था. लेकिन कई इवेंट्स और स्क्रीनिंग में इसे दिखाने के बाद मेकर्स ने इसके ट्रेलर की रिलीज टाल दी थी. अब 28 जुलाई 2026, मंगलवार को प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है कि फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाएगा. साथ ही उन्होंने इसकी टाइमिंग का भी खुलासा किया है.

कब रिलीज होगा Ramayana का ट्रेलर?

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 'शुभ ब्रह्म मुहूर्त में हम 30 जुलाई 2026 गुरुवार को सुबह 4:15 बजे दुनियाभर में अपने ट्रेलर के साथ 'रामायण' की सुबह का स्वागत करते हैं.' जैसे ही 'रामायण' के ट्रेलर रिलीज की डेट और टाइमिंग का ये पोस्ट सामने आया वैसे ही नेटिजन्स इस पर जमकर रिएक्शन देने लगे.

नमित के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, 'बस भाई दिल मत तोड़ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया देखती रह जाए....जय बजरंगबली.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'फिर से जागना पड़ेगा.' एक अन्य ने लिखा, 'भाई अब धोखा मत देना प्लीज इंतजार है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

Ramayana के मेकर्स से नाराज थे फैंस

दरअसल, जब मेकर्स ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि ट्रेलर की रिलीज टाल दी गई है, तो फैंस काफी नाराज हो गए थे. वे सोशल मीडिया पर रामायण के मेकर्स को खरी-खोटी सुना रहे थे. हालांकि, उम्मीद करते हैं कि अब वे यह जानकर खुश होंगे कि गुरुवार को ट्रेलर रिलीज होने वाला है.

Ramayana का ट्रेलर हुआ लीक

इस बीच 'रामायण पार्ट 1' के ट्रेलर के कई क्लिप ऑनलाइन लीक हो चुके हैं. नेटिजन्स ने लीक हुए वीडियो देख लिए हैं और ट्रेलर पर उनका मिला-जुला रिएक्शन आया है. लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 30 जुलाई को जब 'रामायण' का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाता है, तो इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

कब रिलीज होगी Ramayana?

आपको बता दें कि, नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो भागों में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर बड़े पर्दे पर आएगा और दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…