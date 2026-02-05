ENG हिन्दी
बुखार में भी नहीं थमा नाना पाटेकर का जोश, 102 डिग्री के फीवर में भी की एक्शन सीन की शूटिंग, बुलाना पड़ा डॉक्टर

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' जल्द ही रिलीज होने वाली है, इस फिल्म के सेट पर नाना पाटेकर को 102 डिग्री का फीवर था, लेकिन उस समय भी एक्टर ने एक्शन सीन की शूटिंग की.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 5, 2026 7:50 PM IST

बुखार में भी नहीं थमा नाना पाटेकर का जोश, 102 डिग्री के फीवर में भी की एक्शन सीन की शूटिंग, बुलाना पड़ा डॉक्टर

भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का नाम सीरियस किरदार निभाने वाले एक्टरों में आता है. शाहिद कपूर की आगामी एक्शन थ्रिलर 'ओ रोमियो' (O Romeo) की रिलीज से ठीक पहले निर्देशक विशाल भारद्वाज ने एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सेट पर मौजूद सभी लोगों को एकदम हैरान कर दिया. वहीं ये बातें सुनकर आप भी एकदम हैरान हो जाएंगे.

ट्रेन का सेट और 102 डिग्री बुखार

विशाल भारद्वाज ने एक बातचीत में बताया कि फिल्म के एक महत्वपूर्ण एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग ट्रेन के सेट पर चल रही थी. पूरा क्रू कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन तभी विशाल को महसूस हुआ कि नाना पाटेकर की स्थिति ठीक नहीं है. जब जांच की गई, तो पता चला कि नाना पाटेकर 102 डिग्री के भीषण बुखार में तप रहे थे. निर्देशक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नाना की हालत देख उन्हें इंजेक्शन दिया और सख्त हिदायत दी कि वे तुरंत शूटिंग रोक दें और आराम करें. लेकिन नाना पाटेकर का फैसला कुछ और ही था.

नाना पाटेकर ने कही ये बात

विशाल भारद्वाज के मुताबिक, नाना पाटेकर अपनी बात के मजबूत निकले. उन्होंने साफ कह दिया "मैं वापस नहीं जा रहा हूं. मैं यह सीक्वेंस पूरा करूंगा. मैं यह बोझ अपने सिर पर नहीं ले सकता कि मेरी बीमारी की वजह से शूटिंग कैंसिल हो या लोकेशन का पैसा बर्बाद हो." अगले चार घंटों तक जो कुछ भी हुआ, वह किसी मैजिक से कम नहीं था. विशाल बताते हैं कि नाना का शरीर इतना गर्म था कि उन्हें छूने मात्र से गर्माहट महसूस हो रही थी.

फिल्म में कौन-कौन है शामिल?

जैसे ही कैमरे का 'कट' सुनाई देता, नाना थकान के मारे ट्रेन के सेट पर ही लेट जाते. लेकिन जैसे ही 'एक्शन' बोला जाता, वे किसी ऊर्जावान युवा की तरह उठ खड़े होते. उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं.
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी 'ओ रोमियो' साल 2026 की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक है. नाना पाटेकर के अलावा इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल और केके मेनन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन क्राइम थ्रिलर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

