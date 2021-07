Kareena Kapoor के बेटे के नाम पर नाना Randhir Kapoor ने लगाई मुहर, जानिए लैटिन भाषा में क्या है Jeh का मतलब

Nana Randhir Kapoor conforms Kareena Kapoor Khan And Saif Ali Khan Name Their Son Jeh: करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) दोबारा माता पिता बन चुके हैं। इस साल फरवरी में करीना कपूर खान ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के पैदा होने के बाद से ही फैंस उसका नाम जानने के लिए बेताब थे। हालांकि करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने इस बार अपने बेटे का नाम फैंस के सामने उजागर नहीं किया। तैमूर अली खान के समय पर करीना कपूर खान और सैफ अली खान को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया था। ऐसे में इस बार करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने बेटे के नाम को लेकर काफी सावधानी बरत रहे हैं। Also Read - Entertainment News Of The Week: Dilip Kumar के देहांत ने रुलाया पूरा बॉलीवुड, ट्रोल हुईं Shilpa Shetty तो ठगी का शिकार हुईं Mira Rajput

बीते दिन ही खबर आई थी कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम जे (Jeh) रखा है। इसी बीच नाना रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) ने इस नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रणधीर कपूर ने कहा, करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम जे रखा है।

एक हफ्ता पहले ही हम लोगों ने करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे को ये नाम दिया है। बता दें लैटिन भाषा में जे का मतलब क्रेस्टेड बर्ड होता है जो कि एक तरह का पंछी है। पारसी में जे का मतलब किसी खास का आना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीते कुछ समय में करीना कपूर खान और सैफ अली खान कई नामों पर विचार कर चुके हैं।

देखें करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे की तस्वीर-

करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने बेटे को प्यारा सा नाम देना चाहते थे। यही वजह है जो करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने बेटे के लिए जे नाम चुना। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने बेटे का असली नाम मंसूर रखना चाहते हैं जो कि सैफ के पिता का नाम है।