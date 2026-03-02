US-Iran War: दुबई में फंसीं एक्ट्रेस नरगिस फाखरी, कहा- 'रातों की नींद उड़ चुकी है'...

Nargis Fakhri Stranded In Dubai: एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि वह दुबई में है. इसके साथ ही कहा ही डर के चलते रातों की नींद उड़ी है.

अमेरिका और ईरान के युद्ध (US-Iran War) का दुबई पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है. दोनों देशों के छिड़ी जंग के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. वहीं, सोनल चौहान, अजित कुमार, ईशा गुप्ता, विष्णु मांचू समेत इंडियन सिनेमा के कई स्टार्स दुबई में फंसे और वहां के अपडेट लगातार दे रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) ने सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करते हुए बताया कि वह दुबई में और डर के चलते रात में सो नहीं पा रही हैं. आइए जानते हैं कि नरगिस फाखरी ने क्या बताया है.

नरगिस फाखरी ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

यूएस और ईरान के युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों में लोगों की नींद उड़ा दी है. इस जंग के बीच भारतीय फिल्मों के कई सितारे दुबई में फंसे हुए हैं. अब एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने अपना डर बयां किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है. नरगिस फाखरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक फोटो शेयर कर लिखा है, 'यहां पिछले दो दिनों से बहुत उथल-पुथल मची है.' एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'चाहे कुछ भी हो, यह चिंता और डर बना रहता है क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है. सो भी हीं पाते, आपका दिमाग हाई अलर्ट पर रहता है. इतनी देर हो चुकी है और मैं जगी हुई हूं.'

अमेरिका और ईरान युद्ध पर एक्ट्रेसेस का रिएक्शन

गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान में काफी नुकसान हुआ है. इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की परिवार समेत मौत हो गई है. अली खामेनेई की मौत के बाद देखा जा रहा है कि लोग दो धड़ों में बंट गए हैं. वहीं, इन देशों में छिड़े युद्ध को लेकर सेलिब्रिटीज रिएक्शन दे रहे हैं. ईरान की रहने वाली एक्ट्रेसेस एलनाज नौरोजी और मंदाना करीमी ने इस जंग को लेकर रिएक्शन दिया है. इसके साथ ही अली खामेनेई की मौत पर खुशी जताई है. दरअसल, अली खामेनई ने ईरान में महिलाओं पर कड़े नियम लगा रहे थे और उनकी पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है. एलनाज नौरोजी और मंदाना करीमी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और कई मूवीज में नजर आ चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more