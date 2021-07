Kangana Ranaut ने किया अपनी पहली प्रोडक्शन फिल्म का ऐलान, बड़े A स्टार्स को साइडलाइन कर इस एक्टर को दिया मौका

बॉलीवुड की 'क्वीन' एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranauat) की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है। उनकी एक्टिंग का ही कमाल है कि उन्हें चार नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं। अब कंगना ने एक्टिंग के अलावा भी अपनी एक दूसरी पारी शुरू कर दी है। अब वे केवल एक्ट्रेस तक ही सीमित नहीं हैं। वे फिल्में भी प्रोड्यूस करेंगी और इसी कड़ी में कंगना ने अपनी पहली फिल्म का ऐलान कर दिया है। कंगना ने अपने प्रोडक्शन हाउस 'मणिकर्णिका फिल्म्स' बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म की घोषणा कर दी है। Also Read - Kangana Ranaut की नकल कर रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बनी 9 साल की बच्ची, इंस्टाग्राम पर Choti Kangna के नाम से है फेमस

फिल्म का नाम 'टिकू वेड्स शेरू' (Tiku Weds Sheru) है। फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी साई कबीर को दी गई है। साई ने ही साल 2014 में आई कंगना की फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' डायरेक्ट की थी। इस फिल्म की कास्ट के बारे में भी खुलासा कर दिया गया है। फिल्म के लिए सुपरटैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) को साइन किया गया है। फिल्म में नवाजुद्दीन का नाम शेरू है। इसके साथ ही नवाज कंगना के प्रोडक्शन में बनने जा रही पहली फिल्म में लीड रोल करेंगे। इस खबर के आने के बाद तो कंगना और नवाज के फैंस खासे एक्साइटेड हैं।

बात अगर कंगना के वर्क फ्रंट की करें तो कंगना अपने फैंस और दर्शकों के लिए कई सारी फिल्में लेकर आ रही हैं। उनकी 'थलाइवी' तो रिलीज होने के कगार पर है लेकिन कोरोना के कारण रिलीड डेट बार-बार आगे खिसकाया जा रहा है। इसके अलावा कंगना की तेजस, धाकड़, मणिकर्णिका रिटर्न्स जैसी फिल्में भी अधर में लटकी हुई हैं। वहीं नवाजुद्दीन जल्द ही टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की फिल्म 'हीरोपंती 2' में नजर आएंगे। वैसे आप कंगना और नवाज की इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं?हमें कमेंट करके जरूर बताइए...

