कॉलेज इवेंट में पहुंचे Nawazuddin Siddiqui इन्फ्लुएंसर अनुपम राज की एक्टिंग देख हुए गदगद, यंगस्टर्स को दिया सक्सेस का खास मंत्र

Nawazuddin Siddiqui हाल ही में एक कॉलेज इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने यंग कलाकारों को एक्टिंग का सही तरीका और सक्सेस का एक खास मंत्र बताया.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर किया सक्सेस मंत्र

Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन और पसंदीदा एक्टर्स में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने 'बजरंगी भाईजान', 'किक', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'बदलापुर', 'द लंचबॉक्स' और 'मांझी: द माउंटेन मैन' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री पर एक धाक जमाई है. वो उन मंझे हुए कलाकारों में शामिल हैं, जो अपनी संजीदा और वर्सेटाइल अदाकारी के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर हाल ही में एक कॉलेज इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स, परफॉर्म्स और यंग डिजिटल क्रिएटर्स से खुलकर बात की और उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने का एक खास सक्सेस मंत्रा भी दिया, जो इस इवेंट का हाईलाइट बन गया है.

यंगस्टर्स के टैलेंट को एक्टर ने सराहा

कॉलेज के इवेंट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बतौर गेस्ट पहुंचे थे, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने एक्टिंग, डांस और कल्चरल कॉम्पटीशन में हिस्सा लिया. इस दौरान हमेशा काम के प्रति कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी की बात करने वाले नवाजुद्दीन ने यंगस्टर्स के इस टैलेंट को सराहा और उनकी जमकर तारीफ की. छात्रों के साथ उनकी बातचीत इसलिए भी खास रही क्योंकि, उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को बहुत ह सहज और संजीदगी के साथ समझाया.

एक्टिंग को लेकर दी खास सलाह

'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'द लंच बॉक्स', 'रमन राघव 2.0', 'बजरंगी भाई' और 'सेक्रेड गेम्स' जैसी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दे चुके नवाजुद्दीन ने यंग कलाकारों को एक खास सलाह दी. उन्होंने कहा कि, कलाकारों को जबरदस्ती के एक्सप्रेशन्स देने के बजाय नेचुरल एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने प्रतियोगियों के आत्मविश्वास और उनके टैलेंट की तारीफ की और उन्हें लगातार अपने हुनर को और निखारने के लिए प्रेरित किया.

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बताया बड़ा मौका

इस बातचीत की सबसे खास बात यह थी कि एक्टर ने मनोरंजन की बदलती दुनिया को लेकर प्रैक्टिकल सलाह दी. उन्होंने बताया कि, कैसे आज के दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन टैलेंट दिखाने का बहुत बड़ा और ताकतवर जरिया बन चुका है. उनके मुताबिक, आज के टैलेंटेड युवाओं के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे दर्शकों तक पहुंचने के पहले से कहीं ज्यादा मौके हैं.

छात्रों के लिए इन्स्पिरेशन बना नवाजुद्दीन का सफर

वहीं एक्टिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी शख्सियत से यह सब सुनना बेहद इन्स्पिरेशनल था. उनका खुद का सफर लगातार कोशिश करने, डिसिपिलिन और अपने हुनर पर भरोसा रखने की एक बड़ी मिसाल है. सालों तक स्ट्रगल करने के बाद इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित एक्टर्स में शुमार होने वाले नवाजुद्दीन की कहानी देश के अनगिनत युवा कलाकारों को प्रेरित करती है. इस इवेंट में एक्टिंग और डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले स्टूडेंट परफॉर्मर और इन्फ्लुएंसर अनुपम राज को भी एक्टर से तारीफ मिली. नवाजुद्दीन ने उनके नेचुरल एक्टिंग स्टाइल की सराहना की और उन्हें अपने हुनर पर आगे भी काम करते रहने के लिए मोटिवेट किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…