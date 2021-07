Shah Rukh Khan के लिए मान गई ये हसीना, Atlee की फिल्म में पहली बार बनेगी जोड़ी

Nayanthara to star in Shah Rukh Khan and Atlee's film: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathan) को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उनकी अगली फिल्म को लेकर भी लगातार कयासबाजी हो रही है। खबर है कि फिल्म स्टार शाहरुख खान पठान के बाद साउथ फिल्म निर्देशक एटली की एक फिल्म के लिए हाथ मिलाने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मगर मीडिया में काफी ज्यादा बज है कि पठान के बाद शाहरुख खान निर्देशक एटली के साथ एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म के लिए हाथ मिला चुके हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट लीडिंग लेडी को भी निर्माताओं ने फाइनल कर लिया है। Also Read - Salman Khan की खातिर Shah Rukh Khan ने बीच में छोड़ी Pathan की शूटिंग!! सामने आई चौंकाने वाली खबर

काफी पहले से ये खबरें फिल्मी हलकों में थी कि शाहरुख खान स्टारर इस मेगा बजट बॉलीवुड फिल्म के लिए तमिल फिल्म निर्देशक एटली कॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार नयनतारा (Nayanthara) को लेने की कोशिशों में है। अब पिंकविला एंटरटेनमेंट की एक रिपोर्ट् की मानें तो तमिल फिल्म अदाकारा नयनतारा ने इस फिल्म के लिए हां कर दी है। इसके साथ ही शाहरुख खान और नयनतारा की जोड़ी बननी करीब-करीब पक्की हो चुकी है। ये पहली बार होगा जब नयनतारा और शाहरुख खान एक साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करेंगे। दिलचस्प बात ये है कि ये एक पैन इंडिया रिलीज फिल्म होगी। जिसके लिए मेकर्स कई और बड़े सितारों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का प्री-प्रोडक्शन वर्क भी जोरशोर से शुरू हो चुका है। फिल्म पठान से निपटते ही शाहरुख खान एटली की फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच जाएंगे। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में नजर आने वाले हैं। जबकि अदाकारा नयनतारा के किरदार से जुड़ी जानकारियों को निर्माताओं ने कड़ी सुरक्षा में रखा है। बताया गया है कि नयनतारा का किरदार इतना दमदार और अलग है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस इस फिल्म को न नहीं कर पाई। तो क्या आप नयनतारा और शाहरुख खान की जोड़ी को एक साथ ऑन स्क्रीन देखने के लिए बेताब हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।