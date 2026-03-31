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Salman Khan की फिल्म में हुई नयनतारा की एंट्री, 19 साल छोटी एक्ट्रेस संग नजर आएंगे भाईजान

Salman Khan And Nayanthara Movie: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की नई फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की एंट्री हो गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 31, 2026 6:15 PM IST

Salman Khan की फिल्म में हुई नयनतारा की एंट्री, 19 साल छोटी एक्ट्रेस संग नजर आएंगे भाईजान
सलमान खान और नयनतारा एक साथ फिल्म करते नजर आएंगे.

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) ने बीती 30 मार्च को अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया था. उन्होंने साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली (Vamshi Paidipally) के साथ हाथ मिलाया है. सलमान खान की नई फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आ गया है. दरअसल, सलमान खान की इस नई फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) की एंट्री हो गई है. ये पहला मौका होगा जब ये दोनों सितारे साथ में काम करते नजर आएंगे. इसके बाद दोनों स्टार्स के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की एक्शन फिल्म के साथ प्रोड्यूसर दिल राजू भी जुड़े हैं.

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सलमान खान ने साउथ फिल्ममेकर्स संग मिलाया हाथ

सलमान खान ने साउथ फिल्ममेकर्स वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है. वह इनके साथ एक्शन फिल्म में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड थे. अब फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की एंट्री फैंस का उत्साह डबल हो गया है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि सलमान खान की फिल्म में नयनतारा नजर आएगी. बताते चलें कि सलमान खान और नयनतारा की इस फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है, इसे अभी SVC63 नाम से जाना जा रहा है. इस फिल्म पहली बार सलमान खान और नयनतारा साथ में दिखाई देंगे. दोनों को साथ में काम करते देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.

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सलमान खान की मूवीज के लिए बेसब्र हुए फैंस

सलमान खान की इस फिल्म से एक्साइटेड फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर भी बेसब्र हो रहे हैं. सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हु झड़प पर बेस्ड है. सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' में शहीद कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाते नजर आएंगे. गौरतलब है कि इस फिल्म का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Nayanthara Salman Khan Vamshi Paidipally