Salman Khan की फिल्म में हुई नयनतारा की एंट्री, 19 साल छोटी एक्ट्रेस संग नजर आएंगे भाईजान...

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) ने बीती 30 मार्च को अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया था. उन्होंने साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली (Vamshi Paidipally) के साथ हाथ मिलाया है. सलमान खान की नई फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आ गया है. दरअसल, सलमान खान की इस नई फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) की एंट्री हो गई है. ये पहला मौका होगा जब ये दोनों सितारे साथ में काम करते नजर आएंगे. इसके बाद दोनों स्टार्स के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की एक्शन फिल्म के साथ प्रोड्यूसर दिल राजू भी जुड़े हैं.
सलमान खान ने साउथ फिल्ममेकर्स संग मिलाया हाथ
सलमान खान ने साउथ फिल्ममेकर्स वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है. वह इनके साथ एक्शन फिल्म में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड थे. अब फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की एंट्री फैंस का उत्साह डबल हो गया है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि सलमान खान की फिल्म में नयनतारा नजर आएगी. बताते चलें कि सलमान खान और नयनतारा की इस फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है, इसे अभी SVC63 नाम से जाना जा रहा है. इस फिल्म पहली बार सलमान खान और नयनतारा साथ में दिखाई देंगे. दोनों को साथ में काम करते देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.
SALMAN KHAN - NAYANTHARA TEAMED FOR VAMSHI PAIDIPALLY - DIL RAJU FILM... #Nayanthara has come on board the #SalmanKhan starrer, which will be directed by #NationalAward-winning #VamshiPaidipally and produced by #DilRaju.Also Read
A high-octane action drama, the yet-untitled film will… pic.twitter.com/PTjqFY4DRR
— taran adarsh (@taran_adarsh) March 31, 2026
सलमान खान की मूवीज के लिए बेसब्र हुए फैंस
सलमान खान की इस फिल्म से एक्साइटेड फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर भी बेसब्र हो रहे हैं. सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हु झड़प पर बेस्ड है. सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' में शहीद कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाते नजर आएंगे. गौरतलब है कि इस फिल्म का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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