गोविंदा के साथ रिश्ते में थीं नीलम? एक्ट्रेस ने कहा- 'वो बहुत...'...

Neelam Kothari On Affair With Govinda: एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने उनके को-स्टार रहे गोविंदा के साथ अफेयर के सवाल पर एक बार फिर जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

फिल्मी पर्दे से काफी समय से दूर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, उनके अफेयर को लेकर आए दिन अटकलें लगाई जाती हैं. यहां तक कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी अपने पति के अफेयर की तरफ इशारा किया है. यहां तक कि इस कपल के तलाक की अफवाहें कई बार आ चुकी हैं. इसी बीच एक्ट्रेस नीलम कोठारी (Neelam Kothari) ने एक्टर के साथ अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है. बताते चलें कि कई बार कहा गया है कि गोविंदा और नीलम का अफेयर रहा है.

नीलम कोठारी ने गोविंदा को बताया अच्छा इंसान

गोविंदा और नीलम कोठारी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है. इस दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आई थीं. गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह नीलम को पसंद करते थे. वहीं, नीलम ने एक्टर के साथ रिश्ते की बात को हमेशा नकारा है. अब एक बार एक्ट्रेस से गोविंदा के साथ अफेयर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है. नीलम से एक पॉडकास्ट के दौरान पूछा गया कि उनका गोविंदा पर क्रश था? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'ये किसने कहा? गोविंदा जी बहुत अच्छे इंसान हैं लेकन ये सवाल सच नहीं है. वो बहुत अच्छा इंसान है और हमने साथ में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. लेकिन ये बात सच नहीं है. लेकिन ये बात एकदम झूठ है. हमारे बीच कुछ भी नहीं था.'

नीलम कोठारी ने पहले कही थी ये बात

नीलम कोठारी ने इससे पहले एक बार कहा था कि उनका और गोविंदा का अफेयर नहीं था. साल 2024 में नीलम कोठारी ने कहा था, 'लोगों के मन में जो आया उसकी खबर लिख दी. सच कहं तो हम उन दोनों प्रेस से डरते थे क्योंकि पेन की ताकत थी. अगर आपने साथ में दो-तीन फिल्में कीं तो लोग समझते थे कि दोनों के बीच कुछ रिश्ता है.' बताते चलें कि गोविंदा ने साल 1987 में सुनीता आहूजा के साथ शादी की थी और दोनों के एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन आहूजा है. वहीं, नीलम कोठारी ने साल 2011 में समीर सोनी के साथ शादी की थी और दोनों के एक बेटी अहाना सोनी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

