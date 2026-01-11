'अब फुलेरा का अपोजीशन स्ट्रॉन्ग है', नीना गुप्ता ने दिखाईं अपनी AI फोटोज, फैंस ने दिए ये रिएक्शन

Neena Gupta AI Photos: वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर आए दिन अपने फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने एआई से बनाए गए अपने कुछ फोटोज शेयर की हैं.

फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में नजर आने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने अपनी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जाती है. वहीं, उनका बेबाक अंदाज अक्सर सुर्खियों में बना रहता है. नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियो से फैंस का ध्यान खींचती हैं. नीना गुप्ता का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट काफी दिलचस्प है. 66 साल की एक्ट्रेस ने अपनी एआई से बनाई गई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नीना गुप्ता के मसल्स देखकर कोई भी हैरान रह जाए. आइए देखते हैं कि उनकी तस्वीरों में क्या दिख रहा है.

नीना गुप्ता ने शेयर की अपनी तस्वीरें

नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं. वह तीनों फोटो में अलग-अलग आउटफिट और पोज में नजर आ रही है. इन तस्वीरों ने जिस बात ने ध्यान खींचा है, वो उनके भारी-भरकम मसल्स हैं. नीना गुप्ता का ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है. हालांकि, एक्ट्रेस ने बताया है कि उनकी ये तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं. नीना गुप्ता ने कैप्शन में लिखा है, 'नमस्कार, 2026 के लिए नया अवतार मसल मॉमी अनलॉक. मेटा एआई को धन्यवाद, मस्कुलरा एरा को अनलॉक करने के लिए. अपनी फोटो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर पर अपलोड करें, रि-स्टाइल पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट टाइप करें. मुझे मस्कुलर बनाओ. जल्दी से करके #GoingToTheGym2026 और बाबा सहगल के गाने गोइंग टू जिम के साथ पोस्ट करो.'

नीना गुप्ता की तस्वीरों पर आए ये कमेंट

नीना गुप्ता की एआई से बनाई गईं लेटेस्ट फोटोज पर लोगों ने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'जॉन सीना नहीं जॉन नीना.' एक यूजर ने लिखा है, 'अब फुलेरा का अपोजीशन स्ट्रॉन्ग है.' एक यूजर ने लिखा है, 'प्रधान जी तो गियो.' एक यूजर ने लिखा है, 'विवियन रिचर्ड्स जैसे हो गए अब तो मसल्स.' इस तरह से एक्ट्रेस की तस्वीरों पर लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. नीना गुप्ता के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तैरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में नीना गुप्ता लीड एक्टर कार्तिक आर्यन की मां का रोल कर रही हैं. उनकी पाइपलाइन में फिल्म 'वध 2' है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

