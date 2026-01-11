ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'अब फुलेरा का अपोजीशन स्ट्रॉन्ग है', नीना गुप्ता ने दिखाईं अपनी AI फोटोज, फैंस ने दिए ये र...

'अब फुलेरा का अपोजीशन स्ट्रॉन्ग है', नीना गुप्ता ने दिखाईं अपनी AI फोटोज, फैंस ने दिए ये रिएक्शन

Neena Gupta AI Photos: वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर आए दिन अपने फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने एआई से बनाए गए अपने कुछ फोटोज शेयर की हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 11, 2026 3:40 PM IST

'अब फुलेरा का अपोजीशन स्ट्रॉन्ग है', नीना गुप्ता ने दिखाईं अपनी AI फोटोज, फैंस ने दिए ये रिएक्शन

फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में नजर आने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने अपनी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जाती है. वहीं, उनका बेबाक अंदाज अक्सर सुर्खियों में बना रहता है. नीना गुप्ता सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियो से फैंस का ध्यान खींचती हैं. नीना गुप्ता का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट काफी दिलचस्प है. 66 साल की एक्ट्रेस ने अपनी एआई से बनाई गई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नीना गुप्ता के मसल्स देखकर कोई भी हैरान रह जाए. आइए देखते हैं कि उनकी तस्वीरों में क्या दिख रहा है.

नीना गुप्ता ने शेयर की अपनी तस्वीरें

नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं. वह तीनों फोटो में अलग-अलग आउटफिट और पोज में नजर आ रही है. इन तस्वीरों ने जिस बात ने ध्यान खींचा है, वो उनके भारी-भरकम मसल्स हैं. नीना गुप्ता का ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है. हालांकि, एक्ट्रेस ने बताया है कि उनकी ये तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं. नीना गुप्ता ने कैप्शन में लिखा है, 'नमस्कार, 2026 के लिए नया अवतार मसल मॉमी अनलॉक. मेटा एआई को धन्यवाद, मस्कुलरा एरा को अनलॉक करने के लिए. अपनी फोटो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर पर अपलोड करें, रि-स्टाइल पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट टाइप करें. मुझे मस्कुलर बनाओ. जल्दी से करके #GoingToTheGym2026 और बाबा सहगल के गाने गोइंग टू जिम के साथ पोस्ट करो.'

Also Read
Panchayat 5: क्या नया धमाका करेंगे फुलेरावासी, जानें कब आएगा 'पंचायत 5'?

TRENDING NOW

नीना गुप्ता की तस्वीरों पर आए ये कमेंट

नीना गुप्ता की एआई से बनाई गईं लेटेस्ट फोटोज पर लोगों ने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'जॉन सीना नहीं जॉन नीना.' एक यूजर ने लिखा है, 'अब फुलेरा का अपोजीशन स्ट्रॉन्ग है.' एक यूजर ने लिखा है, 'प्रधान जी तो गियो.' एक यूजर ने लिखा है, 'विवियन रिचर्ड्स जैसे हो गए अब तो मसल्स.' इस तरह से एक्ट्रेस की तस्वीरों पर लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. नीना गुप्ता के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तैरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में नीना गुप्ता लीड एक्टर कार्तिक आर्यन की मां का रोल कर रही हैं. उनकी पाइपलाइन में फिल्म 'वध 2' है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
66 साल की हीरोइन ने एयरपोर्ट पर शॉर्ट्स पहनकर लहराया अपना हुस्न, लोगों ने कहा दादी-मम्मियां, फिर एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Neena Gupta Panchayat