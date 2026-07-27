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'लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हो गया...', बेटी मसाबा गुप्ता का आउटफिट पहन Neena Gupta ने क्यों कही ये बात?

Neena Gupta Post: वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने बेटी मसाबा गुप्ता के डिजाइन किए गए आउटफिट में स्टाइलिश तस्वीर शेयर की हैं, लेकिन लोगों का ध्यान एक्ट्रेस की पोस्ट के कैप्शन ने खींच लिया.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 27, 2026 4:47 PM IST
'लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हो गया...', बेटी मसाबा गुप्ता का आउटफिट पहन Neena Gupta ने क्यों कही ये बात?

नीना गुप्ता का पोस्ट वायरल

Neena Gupta Viral Post: वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बेबाक राय और कूल अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस अक्सर इवेंट्स में अपने लुक और बोल्ड आउटफिट्स से सुर्खियां बटोर लेती हैं. हालांकि, कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है. वहीं अब नीना गुप्ता (Neena Gupta Viral Post) ने एक ऐसा ही पोस्ट शेयर किया है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस के लुक और आउटफिट से ज्यादा उनका कैप्शन तहलका मचा रहा है.

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'लोग बोलेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ?'

दरअसल, नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता का डिजाइन किया हुआ आउटफिट पहना हुआ है. अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस की बेटी के डिजाइन की तारीफ की और कैप्शन में लिखा, 'मैंने मसाबा की इस क्रिएशन को कई बार पहना है और हर बार यह नया और खास लगता है. मैं असल में खास की जगह सेक्सी कहना चाहती थी, लेकिन लोग बोलेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ?'

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67 की में काफ्तान ड्रेस में कहर ढा रही Neena Gupta

तस्वीर में नीना गुप्ता स्टाइलिश ब्लैक रंग की काफ्तान स्टाइल ड्रेस में नजर आ रही हैं. उन्होंने ड्रेस से मैच करते हुए लंबे ईयरिंग्स और एक स्टाइलिश बैग कैरी करके अपने लुक को और भी शानदार बनाया है. उन्होंने हल्का मेकअप किया था और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जिसमें वो 67 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर नेटिजन्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

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इस फिल्म में नजर आएंगी Neena Gupta

वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें, तो नीना गुप्ता हाल ही में क्राइम थ्रिलर सीक्वल 'वध 2' में नजर आई थीं, जो 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी. इससे पहले वह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में बड़े पर्दे पर नजर आई थीं, जो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उन्होंने साइड रोल निभाया था, जिसमें लीड रोल में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे थे. 67 साल की यह एक्ट्रेस अब जल्द ही ड्रामा फिल्म 'पचहत्तर का छोरा' में नजर आएंगी, जिसमें रणदीप हुड्डा और संजय मिश्रा भी हैं. इसके अलावा उनके पास रकुल प्रीत सिंह के साथ एक कॉमेडी प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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