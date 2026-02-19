विवियन रिचर्ड्स से प्यार करके अब तक पछता रही हैं Neena Gupta? अपनी जिंदगी के इस एक हिस्से को मिटाना चाहती हैं एक्ट्रेस!

Neena Gupta और विवियन रिचर्ड्स का रिश्ता किसी से भी छुपा नहीं हैं, लेकिन सालों बाद एक्ट्रेस ने अपने इस रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा बोला है, जिसे सुनकर हैरानी हो सकती है.

Neena Gupta still regretting loving Vivian Richards: बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी, बेबाक फैसलों और बयानों को लेकर जानी जाती हैं. उन्हें करियर में जितनी सफलता मिली पर्सनल लाइफ में वो उतने ही कठिन समय से गुजरी हैं. नीना की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है. फिलहाल अब वे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन आज भी वो अपने कुछ फैसलों को लेकर रिग्रेट फील करती हैं और अगर उन्हें उसे अपनी जिंदगी के हिस्से से हटाने का मौका मिले तो हटाना चाहेंगी.

पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर की बात

हाल ही में नीना गुप्ता (Neena Gupta) शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बनी थीं, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक के कई मुद्दों पर खुलकर बात की. जहां उन्होंने फिल्मों की शूटिंग, उसके पीछे की छुपी अनसुनी कहानियां और समस्याओं बताई वहीं उन्होंने पर्सनल लाइफ पर भी खुलकर बात की.

विवियन रिचर्ड्स से प्यार करके अब तक पछता रही हैं Neena Gupta?

पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान शुभांकर ने जब नीना गुप्ता (Neena Gupta Personal Life) से पूछा कि, 'अगर लाइफ का कोई एक क्लाइमेक्स चेंज कर देना हो तो आप कौन सा करेंगी?' इसके बाद वो एक्ट्रेस को ऑप्शन देते हुए सवाल करते हैं. शुभांकर पहले विवियन रिचर्ड्स (Vivian Richards) के बारे में पूछते हुए कहते हैं, 'विवियन से न मिली होती?' इस पर नीना ने कहा 'हां' इसके तुरंत बाद शुभांकर कहते हैं 'सतीश जी को हां कह दी होती' इसपर नीना कहती हैं 'नहीं वो नहीं, वो नहीं करती क्योंकि वो सही नहीं था.'

कब और कहां हुई थी नीना-विवियन की मुलाकात?

आपको बता दें कि, बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की मुलाकात 80 के दशक में जयपुर की एक पार्टी में हुई थी और यहीं से शुरू हुई दोनों की बातचीत धीरे-धीरे रिलेशनशिप में बदल गई. नीना गुप्ता से मीटिंग के पहले ही विवियन शादीशुदा थे, बावजदू इसके एक्ट्रेस क्रिकेटर के प्यार में पड़ गई हैं और बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी बिन ब्याही लड़की के लिए आसान नहीं था. नीना अपने बच्चे को पैदा करने का फैसला किया जिसके बाद साल 1989 में उनकी बेटी मसाबा का जन्म हुआ.

क्यों नहीं की नीना और विवियन ने शादी?

नीना गुप्ता ने बिना शादी के ही बेटी मसाबा को पैदा करने का फैसला लिया और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि एक्ट्रेस ने शादी क्यों नहीं की. बता दें कि, नीना ने हमेशा ये बात कही कि, विवियन रिचर्ड्स और वो एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन विवियन पहले से ही शादीशुदा थे जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई. हालांकि, विवियन ने भी बेटी मसाबा को पब्लिकली अपनाया उन्होंने उनसे पल्ला नहीं झाड़ा, लेकिन नीना ने कभी भी विवियन से किसी भी चीज की मदद नहीं ली. उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और अपनी जिंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर जिया.

