जब नीतू कपूर ने 'ससुर' के साथ किया था रोमांस, 5 दशक बाद भी खूब सुना जाता है दोनों का ये गाना

Neetu Kapoor Romantic Song: बॉलीवुड इंडस्ट्री की वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपने करियर में कई बेहतरीन मूवीज में काम किया है. उन्होंने एक फिल्म में अपने 'ससुर' के साथ रोमांस किया था. उनका एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था.

नीतू कपूर और शशि कपूर ने फिल्म दीवार में काम किया था.

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor) अपनी फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इस फिल्म में से उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर ने एक्टिंग डेब्यू किया है. 67 साल की नीतू कपूर ने अपने करियर में कई बेहतरीन मूवीज में काम किया है और फैंस के बीच खास पहचान बनाई है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है. नीतू कपूर ने साल 1975 में रिलीज हुई एक फिल्म में अपने 'ससुर' के साथ रोमांस किया था. दोनों का एक गाना पांच दशक काफी पसंद किया जाता है. इस गाने में दोनों सितारों का रोमांटिक अंदाज काफी चर्चित है. आइए जानते हैं कि नीतू कपूर की ये कौन सी फिल्म का गाना है.

साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'दीवार'

एक्ट्रेस नीतू कपूर ने साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'दीवार' में काम किया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आए थे. फिल्म 'दीवार' में नीतू कपूर और शशि कपूर ने प्रेमी-प्रेमिका का रोल किया था. इस फिल्म में एक गाना 'कह दूं तुम्हें या चुप रहूं' काफी पसंद किया गया था. इस गाने में शशि कपूर और नीतू कपूर का रोमांटिक अंदाज पसंद किया गया था.फिल्म 'दीवार' को काफी पसंद किया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. इस फिल्म के अलावा दोनों सितारों ने 'कभी-कभी', 'दूसरा आदमी', 'दुनिया मेरी जेब में' जैसी मूवीज में काम किया है. गौरतलब है कि सिनेमा की दुनिया में तमाम सितारों ने अपने रिश्तदारों के साथ रोमांस किया है. शशि कपूर और नीतू कपूर के अलावा कई स्टार्स रोमांटिक फिल्मों और गानों में नजर आए हैं.

नीतू कपूर ने शादी से पहले शशि कपूर संग की थी फिल्म

बताते चलें कि नीतू कपूर ने साल 1980 में शशि कपूर के भतीजे ऋषि कपूर के साथ शादी की थी. इस तरह से नीतू कपूर ने शादी के पहले अपने चाचा ससुर के साथ रोमांस किया था. ऋषि कपूर के पिता राज कपूर और शशि कपूर सगे भाई थे. नीतू कपूर और ऋषि कपूर के एक बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर है. साल 2020 में ऋषि कपूर का 67 की उम्र में निधन हो गया था. ऋषि कपूर के निधन से उनकी फैमिली बुरी तरह टूट गई थी. ऋषि कपूर ने सिनेमा की दुनिया में कई मूवीज का हिस्सा रहे हैं. वह कपूर खानदान के चर्चित कलाकारों में से थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.