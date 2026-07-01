मुबंई इवेंट में ऐसा क्या हुआ कि कैमरे के सामने ही पैप्स पर फट पड़ी नेहा धूपिया? जमकर लगाई लताड़, Video viral

Neha Dhupia Video: मुंबई इवेंट में पैपराजी के गलत एंगल से वीडियो बनाने की हरकत पर एक्ट्रेस नेहा धूपिया बुरी तरह भड़क गईं और कैमरे के सामने ही पैप्स को फटकार लगाते हुए कहा, 'ये बदतमीजी बंद करो.' नेहा का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

पैप्स पर सरेआम भड़कीं नेहा धूपिया

Neha Dhupia Lashes Out At Paps: सेलेब्रिटीज और पैपराजी का रिश्ता भी बड़ा अजीब है. कभी दोनों हंसते-मुस्कुराते तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो कभी बात बहस तक पहुंच जाती है. मुंबई में हुए एक हालिया इवेंट में कुछ ऐसा ही हुआ, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. दरअसल, पैप्स का बार-बार उन्हें पीछे से और गलत एंगल से रिकॉर्ड करना उन्हीं पर भारी पड़ गया. एक्ट्रेस ने पैपराजी की इस घटिया हरकत पर उन्हें कैमरे के सामने ही जमकर लताड़ लगाई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट (Neha Dhupia Lashes Out At Paps) पर आग की तरह फैल रहा है. नेहा ने साफ कहा कि वो पहले भी कई बार ऐसा न करने की गुजारिश कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है.

Neha Dhupia ने कैमरे के सामने ही पैप्स को लताड़ा

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नेहा धूपिया काफी परेशान और गुस्से में नजर आ रही हैं. उन्होंने पैपराजी से सीधा सवाल किया, 'ये बदतमीजी से बैकशॉट कौन लेता है तुम लोगों में से? कौन लेता है? बंद करो ये सब.' बात यहीं नहीं खत्म हुई इसके बाद नेहा ने कहा, 'मेरा ही नहीं, किसी भी एक्ट्रेस का ऐसा वीडियो नहीं बनाना है. हम लोग बोल-बोल कर थक गए हैं. कभी बैग उठाकर, कभी बुक उठाकर, तो कभी उल्टे पैर चलकर हमें खुद को छिपाना पड़ता है. ये सब अब नहीं चलेगा, इसे अभी बंद करो. हम लोग आप लोगों से बहुत इज्जत से बात करते हैं, तो प्लीज आप भी ऐसा मत करो.'

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

नेहा धूपिया का यह वीडियो (Neha Dhupia Video) सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. जहां कुछ लोग एक्ट्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उनके खिलाफ भी हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग नेहा के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि हर किसी की अपनी प्राइवेसी और बाउंड्रीज होती हैं और नेहा ने आवाज उठाकर बिल्कुल सही किया. तो वहीं दूसरा पक्ष के कुछ यूजर्स का मानना है कि सेलिब्रिटी कल्चर में इन सब चीजों से बचना मुश्किल होता है.

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ये एक्ट्रेस भी जता चुकी हैं ऐतराज

वैसे नेहा धूपिया अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है. इससे पहले जाह्नवी कपूर, मानुषी छिल्लर, रश्मि देसाई, शनाया कपूर और आयशा खान जैसी एक्ट्रेसेस भी गलत एंगल या पीछे से वीडियो बनाने पर पैपराजी को खरी-खोटी सुना चुकी हैं.

नेहा धूपिया का वर्कफ्रंट

वहीं अगर बात करें नेहा धूपिया के वर्कफ्रंट की तो हाल ही में उन्हें नेटफ्लिक्स (Netflix) के पॉपुलर शो 'सिंगल पापा' (Single Papa) में देखा गया था. इस शो में उनके साथ कुणाल खेमू, मनोज पाहवा, आयशा रजा मिश्रा और प्राजक्ता कोली जैसे कलाकार थे. बता दें कि, एक्टिंग के अलावा नेहा इन दिनों अपना खुद का यूट्यूब शो 'डबल डेट!' (Double Date!) होस्ट कर रही हैं, जिसमें उनके पति और एक्टर अंगद बेदी भी उनके साथ नजर आते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…