'लॉलीपॉप' गाने पर नेहा कक्कड़ के हुक स्टेप को देख भड़के लोग, सोशल मीडिया पर फैंस ने लगा दी क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर नेहा कक्कड़ का हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है, जो रिलीज होने के साथ ही विवादों में भी आ गया है. इस गाने के हुक स्टेप को लेकर फैंस एक्ट्रेस को बहुत ट्रोल कर रहें हैं.

बॉलीवुड की लोकप्रिय सिंगर नेहा कक्कड़ अपनी आवाज और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं. नेहा कक्कड़ ने कई शानदार गाने गाए हैं, जिसे लोग बेहद पसंद भी करते हैं. लेकिन इस बार उनका नया गाना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है. नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ का नया कोलैबोरेशन 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप' (Lollipop Candy Shop) रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है. गाने के बोल और खासकर नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप्स को लेकर यूजर्स ने सिंगर को जमकर ट्रोल किया है. इसके साथ ही इसे 'अश्लीलता की हद' करार दिया है. इस गाने को टोनी कक्कड़ ने लिखा है और भाई-बहन की इस जोड़ी ने मिलकर इसे गाया और फिल्माया है. जैसे ही गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही दोनों ट्रोल होने लगे.

सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहीं नेहा कक्कड़

नेहा कक्कड़ के ये गाना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. इसपर जमकर लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहें हैं. इस गाने पर एक यूजर ने लिखा, "नेहा कक्कड़ का स्टैंडर्ड दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है, समझ नहीं आता कि वो क्या साबित करना चाहती हैं." वहीं एक दूसरे यूजर ने तो कहा कि, "क्या हो गया है बहन? अपना इलाज करा लो." वहीं कई लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कहा कि "देश का युवा इन 'बी-ग्रेड' स्टेप्स से क्या सीखेगा?" वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि "हमें आपकी वर्सेटिलिटी पर भरोसा है, लेकिन प्लीज ऐसे गानों के बजाय अपने पुराने रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स वाले ट्रैक पर वापस लौट आइए." एक यूजर ने लिखा कि "जितनी छोटी है, उनती ही छोटी बुद्धी हो गई है."

TRENDING NOW

'बी-ग्रेड' कंटेंट का लगा आरोप

इंटरनेट पर लोग लॉलीपॉप कैंडी शॉप' गाने के लिरिक्स और कोरियोग्राफी को 'शर्मनाक' बता रहे हैं. लोगों का मानना है कि नेहा कक्कड़ एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन हिट होने के चक्कर में वह ऐसे वीडियो बना रही हैं, जिन्हें परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता है. लोगों ने इसे 'सस्ते' और 'अश्लील' कंटेंट की लिस्ट में डाल दिया है. इस गाने के साथ-साथ फैंस को नेहा कक्कड़ के इस गाने के हुक स्टेप से भी नाराजगी है. नेहा ने इस गाने में जो स्टेप किया है, वो बहुत वल्गर बताया जा रहा है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more