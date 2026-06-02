ना आलीशान सेट और ना ज्यादा फीस, आखिर बॉबी देओल ने क्यों साइन की अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर'?

बॉबी देओल की आने वाली फिल्म 'बंदर' को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. बॉबी देओल ने बिना किसी भारी-भरकम फीस और आलीशान सेट के इस फिल्म साइन किया था. इस मामले में एक्टर ने खुद खुलासा किया है.

बॉबी देओल ने क्यों साइन की 'बंदर'?

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. बॉबी देओल बहुत जल्द बड़े पर्दे पर 'बंदर' नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनका लुक इतना अलग है कि हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर बॉबी ने इस फिल्म के लिए हां क्यों कहा? अब खुद बॉबी देओल ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है.

पैसे से ज्यादा जरूरी किरदार

फिल्म 'बंदर' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसे बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है, जो अपनी रीयल और बेबाक कहानियों के लिए जाने जाते हैं. बॉबी देओल और अनुराग कश्यप पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं.

फिल्म की रिलीज से ठीक पहले बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस खास फिल्म के लिए अपनी फीस में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की. बॉबी ने कहा, "जब एक एक्टर के तौर पर मुझे कोई कहानी अंदर से झकझोर देती है या एक्साइट करती है, तो पैसा मेरे लिए सबसे आखिरी चीज होती है. मुझे इस फिल्म में जो चीज सबसे अच्छी लगी, वो था इसका बेहद रीयल और जमीन से जुड़ा हुआ किरदार."

नॉर्मल दिखना था चैलेंज

बॉबी देओल का मानना है कि फिल्मों में चमक-धमक और हीरो वाली एंट्री करना आसान होता है, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखना सबसे बड़ा चैलेंज है. उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप को सेट पर कोई नौटंकी या दिखावा पसंद नहीं है. उन्हें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी चाहिए थी. बॉबी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि अनुराग के साथ काम करना किसी एक्टिंग वर्कशॉप में जाने जैसा था, जहां उन्होंने सेट पर हर दिन कुछ नया और अलग सीखा.

क्या है फिल्म की कहानी?

'बंदर' का ट्रेलर पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा चुका है. फिल्म में बॉबी देओल 'समीर मेहरा' नाम के एक ऐसे शख्स का रोल प्ले कर रहे हैं जो कभी एक बहुत बड़ा पॉप सुपरस्टार हुआ करता था. लेकिन उसकी जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के गंभीर आरोप लगते हैं. इसके बाद शुरू होता है एक तीखा कोर्टरूम ड्रामा, मीडिया के चुभते सवाल और सच-झूठ की वो लड़ाई जो दर्शकों को सीट से बांधकर रखेगी.

कब रिलीज हो रही है फिल्म?

इस फिल्म को निखिल द्विवेदी ने 'सैफ्रॉन मैजिकवर्क्स' और 'जी स्टूडियोज' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. कहानी को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की मशहूर जोड़ी ने लिखा है. यह फिल्म इसी हफ्ते 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.