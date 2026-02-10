Sonam Kapoor को बेटा होगा या बेटी? बेबी शावर की तस्वीरों में दिखा बड़ा हिंट! यूजर्स ने खोल दिया जेंडर का राज

Sonam Kapoor इन दिनों अपने बेबी शावर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई की तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर जेंडर प्रेडिक्शन का दौर शुरू हो गया है.

Sonam Kapoor Baby Gender?: बॉलीवुड एक्ट्रेस और फैशन डीवा सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई की रस्म हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. सोनम कपूर के बेबी शावर की फोटोज (Sonam Kapoor Baby Shower Photos) ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. एक्ट्रेस के लुक से लेकर उनकी ड्रेस तक की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन इन पिक्चर्स में यूजर्स को कोई ऐसा हिंट मिल गया, जिससे उन्होंने गेस करना शुरू कर दिया कि सोनम के पेट में लड़का है या लड़की? एक ने तो दावा करते हुए एक्ट्रेस के बच्चे के जेंडर का राज खोला है.

इंटरनेट पर शुरू हुआ जेंडर प्रेडिक्शन का दौर

8 फरवरी 2026, रविवार को सोनम कपूर की बेबी शावर सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की थी. गोदभराई की रस्म में सोनम लाइम ग्रीन कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ-साफ नजर आ रहा था. वहीं बेबी शावर की तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेबी बंप भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर जेंडर प्रेडिक्शन का दौर शुरू हो गया है.

एक्ट्रेस के बच्चे के जेंडर को लेकर यूजर का दावा

सोनम कपूर के बेबी शावर की तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा करते हुए लिखा, 'मुझे पूरा यकीन है कि, उन्हें बेटी ही होगी.' तो वहीं इस पर एक दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए Grok से पूछा @Grok बताओ पूरा. जिसपर AI ने जवाब देते हुए कहा कि, पुराने जमाने की मान्यताओं के हिसाब से अगर बेबी बंप ऊपर की तरफ और गोल हो, तो लड़की होती है और अगर बंप नीचे की तरफ और नुकीला हो, तो लड़का होने के चांस होते हैं.

सोनम कपूर को लड़का होगा या लड़की?

हालांकि, AI ने इसे सिर्फ पुराने जमाने की मान्यताओं के आधार पर बताया है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है सही जेंडर का पता सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही चलता है. वहीं जब एक अन्य यूजर ने फिर से प्रेडिक्शन मांगा, तो Grok ने चकराते हुए कहा कि, बंप की पोजीशन और शेप को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि, लड़का होगा या लड़की, क्योंकि इशारा दोनों की तरफ जा रहा है.

सोनम कपूर ने कब की थी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट?

अगर सोशल मीडिया यूजर्स की मानें तो इस बार सोनम कपूर बेटी को जन्म दे सकती हैं. हालांकि, ये सिर्फ लोगों की अपनी राय है. बता दें कि, सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी साल 2018 में हुई थी. दोनों ने साल 2022 में अपने पहले बेटे वायु का वेलकम किया था और फिर नवंबर 2025 में एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर फैंस के साथ शेयर की थी.

