स्ट्रगल के दिनों में कैसी दिखती थीं Nupur और Kriti? Viral हुईं पुरानी तस्वीरें, लुक देख यूजर्स बोले- 'पैसा हो तो..'

Nupur Sanon की शादी की तस्वीरों के बीच एक ऐसी फोटो सामने आई है, जिसे देखकर फैंस को झटका लगा है. दरअसल, कृति सेनन और नूपुर सेनन की पुरान तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों को पहचानना काफी मुश्किल है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 11, 2026 7:25 PM IST

Nupur Sanon-Kriti Sanon Old Pictures Viral: बॉलीवुड में 'सेनन सिस्टर्स' यानी कृति सेनन (Kriti Sanon) और नूपुर सेनन (Nupur Sanon) की जोड़ी अपने टैलेंट ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है. हालांकि, इन दिनों दोनों बहनें शादी की खबरों को लेकर हर तरफ छाई हुई हैं. 11 जनवरी 2026 को कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने सिंगर स्टेबिन बेन संग ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन शादी की फोटोज के बीच इंटरनेट पर नूपुर और कृति (Kriti Sanon-Nupur Sanon Old Photos) की कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी दंग रह गए.

वायरल हुईं सेनन सिस्टर्स की पुरानी तस्वीरें

कुछ घंटों पहले नूपुर सेनन (Nupur Sanon) ने अपनी ड्रीमी वेडिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधते नजर आए और इन फोटोज पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया. लेकिन वेडिंग पिक्चर्स के बीच ही सोशल मीडिया पर दोनों बहनों की कुछ और तस्वीरें सामने आईं, जिसमें आज के मुकाबले उनका पहले का लुक बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. दरअसल, दोनों बहनों की ये फोटोज ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने से पहले की है, जिसमें दोनों देखकर आप भी यही कहेंगे कि, क्या ये वही नूपुर और कृति हैं जिनकी आज दुनिया दीवानी है?

फोटोज में दिखा जमीन आसमान का फर्क

इंटरनेट पर वायरल हो रही सेनन सिस्टर्स की इन तस्वीरों में वो दोनों काफी मासूम और सिंपल नजर आ रही हैं. वहीं आज के मुकाबले दोनों का रंग भी काफी अलग देखा जा सकता है एक शब्द में कहें तो दोनों बहनों के लुक में पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क देखा जा सकता है. सामने आई तस्वीरों में कृति और नूपुर के साथ-साथ उनके माता-पिता भी नजर आ रहे हैं. सेनन सिस्टर्स की ये तस्वीरें इंटरनेट (Nupur Sanon-Kriti Sanon Old Pictures Viral) पर आग की तरह फैल रही हैं और नेटिजन्स इसपर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

'सर्जरी से सब पॉशिबल है'

नूपुर सेनन और कृति सेनन की इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'कुछ भी कहो, लेकिन पैसा है तो सब मुमकिन है.' दूसरे यूजर ने भी यही लिखा, 'पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता' एक अन्य ने लिखा, 'हे भगवान कृति की सिस्टर का सब प्लास्टिक सर्जरी करने का कमाल है.' तो एक ने कहा, 'सर्जरी से सब पॉशिबल है.' सेनन सिस्टर्स की इन फोटोज पर ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

एक-दूजे के हुए नूपुर और स्टेबिन बेन

मालूम हो कि, नूपुर सेनन (Nupur Sanon Wedding Photos) इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. 11 जनवरी 2026 को एक्ट्रेस फेमस सिंगर स्टेबिन बेन संग क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंध गई. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
