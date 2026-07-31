कियारा आडवाणी के जन्मदिन पर सामने आया 'Toxic' का नया धमाकेदार पोस्टर, स्टाइलिश अंदाज से एक्ट्रेस ने लूटी महफिल

कियारा आडवाणी के जन्मदिन पर उनकी फिल्म ‘टॉक्सिक’ से उनका नया पोस्टर रिलीज हो गया है. पैन-इंडिया लेवल पर बनने वाली इस ग्रैंड फिल्म को लेकर फैंस के बीच बज काफी बढ़ गया है.

'Toxic' फिल्म का नया धमाकेदार पोस्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के लिए इस बार का जन्मदिन उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ है. एक्ट्रेस के इस खास दिन को और अधिक यादगार बनाने के लिए उनकी आगामी अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ के निर्माताओं ने एक ऐसा सरप्राइज दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. मेकर्स ने फिल्म से कियारा का एक बिल्कुल नया और बेहद आकर्षक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें उनका अंदाज पहले कभी नहीं देखा गया है.

कियारा आडवाणी का स्टाइलिश अंदाज

सामने आए इस नए पोस्टर में कियारा आडवाणी का लुक बेहद ग्लैमरस होने के साथ-साथ काफी रहस्यमयी भी नजर आ रहा है. उन्होंने लाल रंग की एक बेहद खूबसूरत ग्लिटरी ड्रेस पहन रखी है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी ड्रेस के एक हिस्से को अपने चेहरे के आधे हिस्से के करीब पकड़ रखा है, जो इस पूरे लुक में एक गहरा सस्पेंस और इंटेंसिटी दिखा रहा है. उनके खुले हुए वेवी बाल, डार्क और बोल्ड आई मेकअप के साथ मैच करती हुई रेड लिपस्टिक उनके इस अवतार को पूरी तरह से सुपर स्टनिंग बना रही है.

मेकर्स ने दिया एक्ट्रेस को सरप्राइज

इस पोस्टर में यदि किसी चीज पर सबसे पहले नजर टिकती है, तो वह हैं कियारा की बेहद गहरी आंखें, जो सीधे कैमरे की ओर देखकर कुछ बयां करती हुई दिखती हैं. उनकी इन कातिलाना और इंटेंस आंखों से नजरें हटा पाना वाकई किसी के लिए भी आसान नहीं है. इस पोस्टर पर बड़े अक्षरों में ‘हैप्पी बर्थडे नादिया’ लिखा हुआ है, जिससे यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि फिल्म में कियारा के किरदार का नाम ‘नादिया’ होने वाला है. फिल्म की टीम ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए बेहद प्यारा कैप्शन दिया, जिसमें लिखा गया कि टीम टॉक्सिक अपनी नादिया यानी कियारा आडवाणी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है.

कियारा ने क्यों चुनी ये फिल्म?

फिल्म और अपने किरदार को लेकर कियारा ने खुद ही खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने ‘टॉक्सिक’ की कहानी सुनी, वह तुरंत इसकी कहानी से जुड़ गई थीं. एक्ट्रेस के मुताबिक, इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है, जिसमें उन्हें अपनी अदाकारी के हुनर को खुलकर दिखाने का बेहतरीन मौका मिल रहा है.

बात करें इस मेगा-प्रोजेक्ट की तो ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में शूट किया गया है, लेकिन पैन इंडिया रिलीज करने के लिए इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम समेत देश की तमाम प्रमुख भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. यही वजह है कि लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.