New Year 2026: 'क्या दिन आ गए हैं...' नया साल आते ही अमीशा पटेल ने थाईलैंड में मटकाई कमरिया, जनता ने कर दिया ट्रोल

Ameesha Patel Dance Video : नए साल में पूरा देश जश्न में डूबा है, इसी कड़ी में अमीशा पटेल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस डांस करती नजर आ रही हैं, यह परफॉर्मेंस थाइलैंड के पटाया शहर की है, जिसको लेकर सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 1, 2026 5:35 PM IST

New Year 2026: 'क्या दिन आ गए हैं...' नया साल आते ही अमीशा पटेल ने थाईलैंड में मटकाई कमरिया, जनता ने कर दिया ट्रोल

New Year 2026: नए साल 2026 का स्वागत पूरी दुनिया ने जश्न के साथ किया, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीशा पटेल के लिए यह सेलिब्रेशन थोड़ा कड़वा साबित हो रहा है. अपनी पहली ही फिल्म 'कहो ना प्यार है' और ब्लॉकबस्टर 'गदर' से रातों-रात सुपरस्टार बनने वाली अमीशा को नए साल के मौके पर सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. थाईलैंड के पटाया शहर से सामने आए उनके एक वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं क्या मामला है?

पटाया के क्लब में अमीशा का डांस

अमीशा पटेल ने न्यू ईयर की रात थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पटाया शहर में बिताई. इस दौरान उन्होंने स्टेज पर सुपरहिट गानों पर जबरदस्त डांस किया. 49 साल की उम्र में भी अमीशा की एनर्जी काबिले तारीफ दिखी और वह अपने सिग्नेचर अंदाज में शानदार डांस करती नजर आईं.

जहां उनके कुछ फैंस ने उनकी फिटनेस और डांस मूव्स की तारीफ की, वहीं सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनके इस डांस को देखकर भड़क गया. जैसे ही अमीशा के डांस का वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन्स ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. ट्रोलर्स ने एक्ट्रेस की स्थिति पर सवाल उठाए और तीखे कमेंट्स किए.

किसी ने गुजारे पर सवाल उठाए, तो किसी ने उनकी परिस्थिति पर, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या दिन आ गए हैं... कभी टॉप की एक्ट्रेस रहीं अमीशा पटेल अब क्लबों में डांस करके अपना गुजारा कर रही हैं.' कई लोगों का मानना था, कि 'गदर 2' जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए था, न कि छोटे क्लबों में परफॉर्म करना चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये देखकर दुख होता है कि इंडस्ट्री के बड़े सितारे अब ऐसे इवेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं.'

फैंस ने किया बचाव, डांस की तारीफ की

हालांकि, हर कोई अमीशा के खिलाफ नहीं दिखा, उनके फैंस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया. फैंस का कहना है कि एक कलाकार के लिए मंच छोटा या बड़ा नहीं होता. सपोटर्स ने तर्क दिया कि अमीशा अपनी मर्जी से कहीं भी परफॉर्म कर सकती हैं और इसे उनके बुरे दिनों से जोड़ना गलत है. कई लोगों ने इस उम्र में उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की और उन्हें एजलेस ब्यूटी करार दिया.

करियर में 'गदर 2' जैसी सुपरहिट फिल्म का शोर

बता दें, कि साल 2023 में फिल्म 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर अमीशा पटेल को एक बार फिर लाइमलाइट में ला दिया था. फैंस को उम्मीद थी कि इस बड़ी सफलता के बाद वह कुछ बड़े बैनर की फिल्मों में नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल वह ज्यादातर इवेंट्स और स्टेज परफॉर्मेंस में ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं.

नए साल पर अमीशा का यह वीडियो और उस पर हो रही बयानबाजी एक बार फिर यह साबित करती है कि बॉलीवुड सितारों के लिए निजी पसंद और पब्लिक इमेज के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है.

