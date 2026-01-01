New Year 2026: बॉलीवुड में छाया जश्न का रंग! काजोल से करीना कपूर तक सेलेब्स ने दिखाई न्यू ईयर पार्टी की झलक

New Year 2026: पूरी दुनिया आज नए साल 2026 का स्वागत जश्न और खुशियों के साथ कर रही है. आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी नए साल को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोई फैमिली और दोस्तों के साथ पार्टी करता नजर आया, तो कोई विदेश में छुट्टियां मनाते हुए नए साल में एंट्री करता दिखा.

By: Masummba Chaurasia | Published: January 1, 2026 8:39 PM IST

New Year 2026: पूरी दुनिया आज नए साल 2026 का स्वागत जश्न और खुशियों के साथ कर रही है. आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी नए साल को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोई फैमिली और दोस्तों के साथ पार्टी करता नजर आया, तो कोई विदेश में छुट्टियां मनाते हुए नए साल में एंट्री करता दिखा. सोशल मीडिया पर सितारों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं.

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस काजोल ने नए साल का जश्न अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ मनाया. काजोल ने इंस्टाग्राम पर पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह बेज कलर के जंपसूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. तस्वीरों में अजय देवगन के साथ इशिता दत्ता, उनके पति वत्सल सेठ और फैमिली के और भी मेंमबर नजर आ रहे हैं. वहीं काजोल ने इन फोटोज के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ की वैल्यू और अनसर्टेन टाइम्स की बात कहीं इसी के साथ उ्होंने सभी को न्यू इयर की शुभकामनाएं दीं.

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

इसके अलावा भी कई बॉलीवुड सेलेब्स ने नए साल के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं और अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. कुल मिलाकर, बॉलीवुड में नए साल 2026 का स्वागत खुशी, मस्ती और यादगार पलों के साथ किया गया.

