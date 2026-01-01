New Year 2026: 'अपना दिल कभी भी...' नया साल आते ही Sagar Bhatia ने खोला ज्ञान का भंडार, फैंस को दे डाली कीमती सलाह Exclusive

Sagar Bhatia warm wishes for his fans on New Year 2026: हाल ही में सागर वाली कव्वाली सुनाने वाले बॉलीवुड सिंगर सागर भाटिया ने हाल ही में अपने फैंस को खास अंदाज में नए साल की बधाई दे डाली है.

साल 2026 ने आखिरकार दस्तक दे दिया है. बीती रात से ही बॉलीवुड सितारे नए साल (New Year 2026) का जश्न मनाने में जुटे हुए हैं. ऐसे में भला बॉलीवुड सिंगर्स कैसे पीछे रह सकते हैं. बॉलीवुड सिंगर्स ने भी अपने फैंस का नया साल खास बनाने की तैयारी की थी. इस लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड सिंगर सागर भाटिया (Sagar Bhatia) का भी आता है. सागर भाटिया नए साल के मौके पर दुबई में कॉन्सर्ट करने पहुंचे हैं. यहां पर सागर भाटिया ने अपने फैंस का खूब मनोरंजन किया. इसी के साथ सागर भाटिया ने अपने फैंस को नए साल क बधाई भी है. सागर भाटिया ने नए साल के मौके पर फैंस को बताया है कि उनको कैसे अपनी जिंदगी को अप्रोच करना चाहिए. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सागर भाटिया ने अपने फैंस से कहा, जितनी भी जनता मुझे देख रही है उन सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों. खुश रहें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें. किसी का दिल न दुखाएं और अपना दिल भी दुखने न दें. नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो.

जब वायरल हुई सागर भाटिया की रील

ये बयान देकर सागर भाटिया ने फैंस का भी दिल खुश कर दिया है. अपने मैसेज में सागर भाटिया ने साफ कर दिया है कि ये साल वो और उनके फैंस अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ही फोकस करने वाले हैं. सागर भाटिया ने ये बयान देकर अपने फैंस का दिल ही जीत लिया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि सागर भाटिया अपने म्यूजिक से कितना प्यार करते हैं. हाल ही में सागर भाटिया ने एक रील शेयर की थी. इस रील में सागर भाटिया ने धुरंधर के गाने को कव्वाली में तब्दील कर दिया था. सागर भाटिया की इस रील ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था. इस दौरान सागर भाटिया ने ये भी बताया कि वो खाली समय में कैसे खाना बना डालते हैं.

गाना ही नहीं बल्कि खाना बनाने में माहिर हैं सागर भाटिया

अपनी कुकिंग स्किल के बारे में बात करते हुए सागर भाटिया ने कहा, मैं खाना बनाना जानता हूं. हाल ही में मैंने कुछ बनाने की कोशिश की थी. हालांकि इस बार मेरे खाने में थोड़ी सी मी रह गई. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कुकिंग स्किल मे कोई कमी है. मेरे हाथ के खाने की अक्सर लोग तारीफ करते हैं. तब मुझे और भी अच्छा लगता है. ये बात जानकर सागर भाटिया के फैंस को काफी खुशी होगी. वैसे भी आज के समय में हर कोई ऐसे लड़के को बहुत पसंद करता है जो खाना बनाना जानता हो.

