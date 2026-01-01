ENG हिन्दी
New Year 2026: अपनी होने वाली पत्नी Rashmika Mandanna संग नया साल मना रहे हैं Vijay Deverakonda? फैंस को लगी भनक

Vijay Deverakonda celebrates New Year 2026 with Rashmika Mandanna: बॉलीवुड के जानेमाने कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की कुछ तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनको देखकर फैंस को उन पर शक हो रहा है. फैंस का कहना है कि ये दोनों साथ में नया साल मना रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 1, 2026 11:57 AM IST

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के लिए साल 2026 बेहद खास है. बताया जा रहा है फरवरी में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना सात फेरे लेने वाले हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के फैंस उन दोनों की शादी को लेकर बहुत उत्साहित हैं. हालांकि शादी पक्की होने के बाद भी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी खुशियां फैंस के साथ बांटने के लिए राजी नहीं हैं. उल्टा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपने फैंस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में नया साल मना रहे हैं. हालांकि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को अब तक भी साथ में नहीं देखा गया है. ऐसे में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के फैंस ने उनकी चोरी पकड़ ली है. दरअसल कुछ समय पहले ही रश्मिका मदाना ने ऐलान किया था कि वो वेकेशन मनाने के लिए रोम गई हुईं हैं. इस दौरान रश्मिका मंदाना अपनी दोस्तों के साथ धमाल मचाती नजर आईं. इसी बीच विजय देवरकोंडा ने भी अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पकड़ी गई है चोरी

विजय देवरकोंडा भी रश्मिका मंदाना की तरह ही रोम की सैर कर रहे हैं. शेयर की गई तस्वीरों में विजय देवरकोंडा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान विजय देवरकोंडा ने इस पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को नए साल की बधाई भी दी. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की वेकेशन की ये तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. फैंस दावा कर रहे हैं कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने साथ में नए साल का स्वागत किया है. अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो खुद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ही बता सकते हैं.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर आ रही है ये खबर

फिलहाल तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के फैंस ने उनकी चोरी पकड़ ली है. बता दें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर रोज कोई न कोई खबर आती रहती है. बताया जा रहा है कि 26 फरवरी 2026 को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना राजस्थान के उदयपुर में एक खूबसूरत हैरिटेज पैलेस में शादी करने वाले हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी राजस्थान में होने वाले हैं. इस खबर ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के फैंस की तबियत खुश कर दी है. अब हर किसी को फरवरी के आने का इंतजार है.

