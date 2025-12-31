21 साल पुराने गाने पर Nick Jonas का देसी अंदाज! भाइयों संग डांस कर शादी के 7 साल बाद Priyanka Chopra से किया ये सवाल

Nick Jonas Dance Video: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस एक बार फिर अपने देसी अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले निक इन दिनों बॉलीवुड के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

Nick Jonas Dance Video: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस एक बार फिर अपने देसी अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले निक इन दिनों बॉलीवुड के रंग में पूरी तरह रंगे नजर आ रहे हैं. हिंदी गानों पर उनका डांस फैंस को खूब पसंद आ रहा है और उनकी रील्स लगातार वायरल हो रही हैं.

हाल ही में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा की 21 साल पुरानी फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' के टाइटल ट्रैक पर डांस करते हुए एक नई रील शेयर की है. इस वीडियो में वह अपने भाइयों के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डांस की कमान पूरी तरह निक के हाथ में ही नजर आई. पीछे खड़े भाई भले ही सपोर्ट करते दिखें, लेकिन लाइमलाइट निक ही चुरा ले गए. नीली जैकेट, गले में बंधा बैंडाना और कूल एटीट्यूड में निक का देसी अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

