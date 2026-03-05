ENG हिन्दी
  • 'ये बुरे सपने जैसा', Nick Jonas ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा संग बेडरूम सीक्रेट्स का किया खुला...

'ये बुरे सपने जैसा', Nick Jonas ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा संग बेडरूम सीक्रेट्स का किया खुलासा, क्यों कही ये बात

Nick Jonas Reveal Priyanka Chopra Bedroom Secrets: निक जोनस ने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा से जुड़ा एक बेडरूम सीक्रेट रिवील किया है, जो काफी फनी है. निक ने इसे डरावना सच बताया है.

By: Kavita  |  Published: March 5, 2026 2:06 PM IST

'ये बुरे सपने जैसा', Nick Jonas ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा संग बेडरूम सीक्रेट्स का किया खुलासा, क्यों कही ये बात

Nick Jonas Reveal Priyanka Chopra Bedroom Secrets: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पॉपुलैरिटी में बॉलीवुड स्टार्स को टक्कर देते हैं. प्रियंका हॉलीवुड के साथ साथ अब बॉलीवुड में भी एक्टिव हैं और निक वैसे भी इंडियन फैंस के फेवरेट बन चुके हैं. नेशनल जीजू का टैग पा चुके निक समय समय पर प्रियंका के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी की बेडरूम से जुड़ी एक आदत का खुलासा किया है, जो उन्हें एक बुरे समय की तरह लगती है.

निक जोनस ने बताया प्रियंका का बेडरूम सीक्रेट

निक जोनस हाल ही में जेक शेन के पॉडकास्ट 'थेरापस' में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम का प्रमोशन करते हुए मैरिड लाइफ के बारे में बात की. निक ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा की एक आदत का खुलासा किया और मजाक में ही उसे डरावना सपना बता दिया. निक ने प्रियंका की सोने की आदत का खुलासा किया. पॉडकास्ट में निक से पूछा गया कि वह सोने के लिए कमरे का तापमान कितना रखना पसंद करते हैं? इस पर निक ने कहा, 'ठंडा... एकदम जमा देने वाला ठंडा.'

प्रियंका चोपड़ा की आदत बनी निक जोनस के लिए डरावना सच

इस मौके पर निक जोनस ने प्रियंका की डरावनी आदत का खुलासा किया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि उनके पसंदीदा कमरे का तापमान प्रियंका के फेवरेट तापमान से ज्यादा मेल नहीं खाता है. निक जोनस ने कहा, 'मेरी पत्नी को सोते सयम गर्मा रहना पसंद है. वह कमरे का तापमान 71F से 72F (21C से 22C) के बीच रखने की कोशिश करती है. ये एक बुरा सपना है और सच में बहुत ही डरावना है.'

रूम में प्रियंका चोपड़ा संग कैसे वक्त बिताते हैं निक जोनस

निक जोनस ने इस बात बारे में भी बताया कि वह बिस्तर पर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं और न ही टीवी देखते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होता है. मैं बिस्तर पर नहीं बैठता और ना ही खाना खाता है. किताब भी नहीं पढ़ता हूं और न ही टीवी देखता हूं. मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं. मुझे बिस्तर गर्म पसंद नहीं है. मुझे ज्यादा गर्मी लगती है.' वह बताते हैं कि अगर वह प्रियंका के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं और अगर वह बिस्तर पर कुछ देख रही होती हैं तो वह सिर्फ कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ जाते हैं.

