प्रियंका चोपड़ा के नाम का मंगलसूत्र पहन Nick Jonas ने किया फैंस को हैरान, वीडियो देख आप भी होंगे इंप्रेस

Nick Jonas Wore A Mangalsutra Bracelet: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने हाथ में मंगलसूत्र ब्रेसलेट पहनकर हर किसी को हैरान कर दिया. उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

Nick Jonas Wore A Mangalsutra Bracelet: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं और इस बीच निक जोनस उनके आसपास ही नजर आते हैं. बीते दिनों दोनों ही द ब्लफ से जुड़े एक इवेंट में रेड कार्पेट पर तहलका मचाते हुए नजर आए. इस दौरान प्रियंका और निक की केमिस्ट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया और अब निक जोनस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह प्रियंका चोपड़ा के प्यार में पूरी तरह गिरफ्त हैं. निक जोनस ने अपने हाथ में पत्नी प्रियंका चोपड़ा के नाम का मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट पहना है और इसे वह एक वीडियो में फ्लॉट करते दिख रहे हैं.

निक जोनस ने पहना मंगलसूत्र ब्रेसलेट

निक जोनस (Nick Jonas) अपने हर कॉन्सर्ट से पहले ग्रीन रूप में रील जरूर बनाते हैं. वह कई बार बॉलीवुड गानों पर भी रील बनाकर शेयर कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पत्नी प्रियंका चोपड़ा के चियर लीडर बनते हुए एक रील शेयर किया है. हाल ही में निक जोनस ने अपने कॉन्सर्ट से पहले एक रील बनाया और ये रील प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' के गाने पर बनाई गई है और इस गाने में वह अपने अंदाज में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में निक जोनस के हाथ के ब्रेसलेट ने फैंस का ध्यान खींच लिया. ये ब्रेसलेट ब्लैक मोटियों वाला है और इसके बीच में एक छोटा सा पैंडेट है, जो मंगलसूत्र स्टाइल वाला ब्रेसलेट है.

निक जोनस पर फैंस ने लुटाया प्यार

निक जोनस के हाथ में मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट देखकर हर कोई हैरान है. निक के इस वीडियो पर इंडियन फैंस ने कमेंट की दुकान लगा दी है. हर कोई निक जोनस की तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'जीजू मंगलसूत्र ब्रेसलेट.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मंगलसूत्र ब्रेसलेट... कितना सुंदर है यार.' एक यूजह ने निक को ग्रीन फ्लैग की जगह ग्रीन फॉरेस्ट का टैग दिया है. इसी तरह के और भी कमेंट फैंस लगातार कर रहे हैं.

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

निक जोनस की इंडिया में बढ़ी पॉपुलैरिटी

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा से शादी करने के बाद निक जोनस इंडिया के काफी करीब आ गए हैं. एक तरफ इंडियन्स उन्हें काफी प्यार देते हैं और बड़ी संख्या में उन्हें फॉलो करते हैं तो दूसरी तरफ निक प्रियंका संग अपनी केमिस्ट्री से अपने फैंस को खुश करते रहते हैं.

