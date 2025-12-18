Payal Gaming के बाद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के 32 सेकंड के Video ने मचाई सनसनी, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े आदमी

Nidhi Agarwal 40 Second Video Viral: एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में निधि अग्रवाल को आदमियों की भीड़ में फंसा देख हर कोई हैरान है.

Nidhi Agarwal 40 Second Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देख हर किसी के रोंगटे खडे़ हो जाए. पायल गेमिंग के वीडियो ने पहले ही लोगों को हैरान कर दिया है लेकिन अब एक नए वीडियो ने लोगों के बीच कोहराम मचा दिया है. ये वीडियो एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का है, जो प्रभास की सुपरहिट फिल्म बाहुबली में नजर आई थीं. इस वीडियो में निधि अग्रवाल के साथ आदमियों की भीड़ बदसलूकी करती दिख रही है. हैरानी की बात ये है कि ये लोग निधि के फैंस हैं. आइए आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं.

निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेरा

निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal) जल्द ही फिल्म द राजा साहब (The Raja Sahab) में नजर आने वाली हैं. इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं और हाल ही में द राजा साहब का एक प्रमोशनल इवेंट हैदराबाद में किया गाय. इस दौरान फिल्म का एक गाना लॉन्च किया गया, जिसमें निधि अग्रवाल अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. निधि को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. फैंस निधि का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ. निधि का ग्रैंड वेलकम हुआ, लेकिन जैसे ही निधि इवेंट से बाहर निकलने लगीं तो बड़ी संख्या में लोगों ने निधि की कार को घेर लिया. इस मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में निधि भीड़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं.

आदमियों की भीड़ में परेशान हुईं निधि अग्रवाल

निधि अग्रवाल के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निधि इवेंट से निकलकर अपनी कार तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत कर रही हैं. वह भीड़ से चारों तरफ से घिरी हुई हैं और उनके आस-पास के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि निधि के आसपास बड़ी संख्या में सिक्योरिटी के लोग मौजूद दिखे, लेकिन भीड़ में वे लोग भी निधि को नहीं संभाल पाए. वीडियो में आगे निधि इस भीड़ से काफी परेशान नजर आईं.

देखें वीडियो

This toxic fan behavior is completely unacceptable.Mobbing heroines is harassment,not excitement.Harassing them,creating chaos,& ignoring their safety proves a total lack of manners & basic humanity.This behavior is shameful & must stop immediately?#TheRajaSaab #NidhhiAgerwal pic.twitter.com/zRfnkPuAUR — Akhil Warner (@Akhilwarner31) December 17, 2025

निधि अग्रवाल का वीडियो देख फूटा फैंस का गुस्सा

निधि अग्रवाल के इस वीडियो पर लोग भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए कई लोगों ने भीड़ को दोष दिया है तो कुछ लोग फिल्म के इवेंट ऑर्गनाइजर को दोष दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

