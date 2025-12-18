ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Payal Gaming के बाद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के 32 सेकंड के Video ने मचाई सनसनी, गिद्धों की तरह एक्ट्रे...

Payal Gaming के बाद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के 32 सेकंड के Video ने मचाई सनसनी, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े आदमी

Nidhi Agarwal 40 Second Video Viral: एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में निधि अग्रवाल को आदमियों की भीड़ में फंसा देख हर कोई हैरान है.

By: Kavita  |  Published: December 18, 2025 1:43 PM IST

Payal Gaming के बाद एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के 32 सेकंड के Video ने मचाई सनसनी, गिद्धों की तरह एक्ट्रेस पर टूट पड़े आदमी

Nidhi Agarwal 40 Second Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देख हर किसी के रोंगटे खडे़ हो जाए. पायल गेमिंग के वीडियो ने पहले ही लोगों को हैरान कर दिया है लेकिन अब एक नए वीडियो ने लोगों के बीच कोहराम मचा दिया है. ये वीडियो एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का है, जो प्रभास की सुपरहिट फिल्म बाहुबली में नजर आई थीं. इस वीडियो में निधि अग्रवाल के साथ आदमियों की भीड़ बदसलूकी करती दिख रही है. हैरानी की बात ये है कि ये लोग निधि के फैंस हैं. आइए आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं.

Also Read
The Raja Saab Trailer: हॉरर कॉमेडी 'द राजा साब' का ट्रेलर रिलीज, Prabhas को भूतों संग मजाक करते देख उड़े फैंस के होश

निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेरा

निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal) जल्द ही फिल्म द राजा साहब (The Raja Sahab) में नजर आने वाली हैं. इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं और हाल ही में द राजा साहब का एक प्रमोशनल इवेंट हैदराबाद में किया गाय. इस दौरान फिल्म का एक गाना लॉन्च किया गया, जिसमें निधि अग्रवाल अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. निधि को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. फैंस निधि का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ. निधि का ग्रैंड वेलकम हुआ, लेकिन जैसे ही निधि इवेंट से बाहर निकलने लगीं तो बड़ी संख्या में लोगों ने निधि की कार को घेर लिया. इस मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में निधि भीड़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं.

Also Read
आदित्य रॉय कपूर का इन हसीनाओं के लिए धड़क चुका है दिल, देखें एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट

TRENDING NOW

आदमियों की भीड़ में परेशान हुईं निधि अग्रवाल

निधि अग्रवाल के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निधि इवेंट से निकलकर अपनी कार तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत कर रही हैं. वह भीड़ से चारों तरफ से घिरी हुई हैं और उनके आस-पास के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि निधि के आसपास बड़ी संख्या में सिक्योरिटी के लोग मौजूद दिखे, लेकिन भीड़ में वे लोग भी निधि को नहीं संभाल पाए. वीडियो में आगे निधि इस भीड़ से काफी परेशान नजर आईं.

देखें वीडियो

Also Read
Sushant Singh Rajput की फिल्मों से बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने झाड़ा था पल्ला, गिनाईं थी अजीब-अजीब वजह

निधि अग्रवाल का वीडियो देख फूटा फैंस का गुस्सा

निधि अग्रवाल के इस वीडियो पर लोग भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए कई लोगों ने भीड़ को दोष दिया है तो कुछ लोग फिल्म के इवेंट ऑर्गनाइजर को दोष दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Nidhi Agarwal South Gossip