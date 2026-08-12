'मुझे इसपर सफाई...' सरेआम Lip Kiss पर भड़की Nikita Rawal, वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

Nikita Rawal Breaks Silence After viral Video: एक्ट्रेस निकिता रावल (Nikita Rawal) का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रेड कार्पेट इवेंट में एक महिला फैन ने अचानक उन्हें होंठों पर जबरन किस कर दिया था. इस घटना ने न सिर्फ निकिता को बल्कि लोगों को भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया था. वहीं, इस मोमेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसे लेकर कई दिनों तक चर्चा हुई थी. वहीं, अब उस पूरे मामले पर एक्ट्रेस निकिता रावल (Nikita Rawal Kiss Viral Video) का रिएक्शन सामने आया है.
वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद 12 अगस्त 2026 को निकिता रावल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देशभर से मिले अपने फैंस के सपोर्ट वाले मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए. कई फैंस ने इस घटना के बाद निकिता का हौसला बढ़ाया और उन्हें अपना प्यार और समर्थन दिया. फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए निकिता ने लिखा, 'आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं इसकी दिल से सराहना करती हूं और आप जानते हैं कि मैं सही हूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी.'
एक्ट्रेस के रिएक्शन के बाद एक फैन ने मैसेज में कहा कि वह उस महिला फैन को सजा देता. इस पर निकिता ने सिर्फ इतना जवाब दिया, 'आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद.'
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मालूम हो कि, निकिता रावल के वायरल वीडियो किस वीडियो में देखा गया था कि एक महिला फैन पहले निकिता को गाल पर किस करती है. इसके बाद वह अचानक निकिता को अपनी ओर खींचकर उनके होंठों पर किस कर देती है. निकिता इस अचानक हुई हरकत से काफी चौंक जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं. वह महिला फैन को खुद से दूर करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन फैन फिर भी उन्हें पकड़े रहती है और किस करती रहती है. इस दौरान निकिता काफी असहज दिखाई देती हैं. बाद में वह महिला फैन निकिता के गाल पर एक बार फिर किस करती है और वहां से चली जाती है.
अगर को ये नहीं मालूम की निकिता रावल कौन हैं तो बता दें कि वो एक एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है. वह 'Black & White', जिसमें अनिल कपूर और शेफाली शाह नजर आए थे, 'Mr Hot Mr Kool', 'The Hero – Abhimanyu', 'Ammaa Ki Boli', 'Garam Masala' (अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम स्टारर) और 'Cute Kameena' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वहीं, अब निकिता जल्द ही 'Roti Kapda and Romance' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी और चंकी पांडे भी दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…