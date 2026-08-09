Nikita Rawal Viral Video: फीमेल फैन के लिप लॉक किस करते ही भड़कीं निकिता रावल, दिया पहला रिएक्शन Exclusive

Nikita Rawal reacts after her Female Fan gave her Lip Lock Kiss: निकिता रावल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक फैन ने उनको जबरदस्ती लिप लॉक किस कर लिया. इस घटना के बाद निकिता रावल काफी परेशान नजर आईं. अब उन्होंने इस घटना पर चुप्पी तोड़ दी है.

फीमेल फैन के लिप लॉक किस करते ही भड़कीं निकिता रावल

Nikita Rawal reacts after her female fan gave her a lip lock kiss: जानी-मानी अदाकारा निकिता रावल (Nikita Rawal) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस समय उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फीमेल फैन उनको लिप लॉक किस करती नजर आ रही है. सुबह से ही निकिता रावल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. फीमेल फैन की ये हरकत देखकर निकिता रावल के साथ-साथ उनके फैंस को भी सदमा लग गया है. वहीं किस होने के बाद निकिता रावल भी काफी परेशान नजर आईं. निकिता रावल ने मीडिया के सामने पोज करने से भी मना कर दिया. इसी बीच निकिता रावल ने इस घटना पर चुप्पी तोड़ दी है. निकिता रावल ने बताया है कि इस घटना की वजह से उनका कितना बुरा हाल हो गया है. निकिता रावल ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई फैन भला ऐसे कैसे कर सकता है. उस लड़की ने जबरदस्ती मुझे लिप कॉल किस कर लिया. मैं बुरी तरह से डरी हुई हूं. मैं फिलहाल सदमे में हूं.मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया. इस बारे में अभी नहीं, लेकिन जल्द ही बात जरूर करूंगी. मुझे इस सदमे से उबरने के लिए कुछ समय चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल बीती रात निकिता रावल एक अवॉर्ड शो में पहुंची थीं. यहां पर निकिता रावल ने बड़े ही ग्लैमरस अंदाज में एंट्री की. इस दौरान एक फैन भी निकिता रावल के साथ रेड कारपेट पर आकर खड़ी हो गई. पहले तो इस लड़की ने निकिता रावल के साथ सेल्फी ली. जिसके बाद ये लड़की निकिता रावल के करीब पहुंच गई. मौका देखते ही इस लड़की ने निकिता रावल को लिप लॉक किस कर लिया. होठों पर किस करके भी इस लड़की का मन नहीं भरा. निकिता रावल को इस लड़की ने दोबारा गाल पर किस कर लिया.

निकिता रावल के वीडियो को लोगों ने बताया पीआर स्टंट

पहले तो निकिता रावल मुस्कुराती दिखीं, कुछ सेकंड में ही निकिता रावल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं. निकिता रावल को कुछ समझ नहीं आया. ऐसे में निकिता रावल ने रेड कारपेट को छोड़कर जाने में ही भलाई समझी. रातों रात निकिता रावल का ये किसिंग वीडियो वायरल हो गया. अब लोग लगातार निकिता रावल के इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि निकिता रावल का ये वीडियो पीआर स्टंट है. वहीं कुछ लोग निकिता रावल को सांत्वना दे रहे हैं.