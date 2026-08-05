Ramayana में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर निकिता रावल ने क्यों उठाए सवाल? कहा- 'यह भगवान राम का अपमान है'

Ramayana के बज के बीच निकिता रावल का एक बयान सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस ने 'रामायण' में रणबीर कपूर के कास्टिंग पर सवाल खड़े करते हुए उनके बॉयकॉट की मांग की है.

निकिता रावल ने 'रामायण' में राणबीर कपूर की कास्टिंग पर उठाए सवाल

Nikita Rawal Slams Ranbir Kapoor's Old Beef Comment: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) स्टारर फिल्म 'रामायण' (Ramayana) काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. कभी टीजर तो कभी ट्रेलर से दर्शकों के बीच अपना बज बनाने वाली इस मूवी का हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया था, जिसने लोगों कि एक्साइटमेंट का बढ़ा दिया था. लेकन इसी बीच एक एक्ट्रेस निकिता रावल ने 'रामायण' में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor In Ramayana) की कास्टिंग पर सवाल उठाकर नई बहस छेड़ दी है. उनका कहना है कि भगवान राम जैसे हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय किरदार को निभाना सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और रणबीर ने लाखों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रणबीर भगवान राम का किरदार निभाने के लिए सही पसंद नहीं हैं. आइए जानते हैं कि, आखिर ये पूरा मामला है क्या.

निकिता रावल (Nikita Rawal) ने हाल ही में बॉलीवुड मैस्कॉट से बातचीत में कहा, 'भगवान राम का किरदार निभाना सिर्फ एक्टिंग नहीं है. यह कोई आम फिल्मी रोल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है. लोग भगवान राम को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ पूजते हैं. इसलिए यह कोई साधारण किरदार नहीं है.'

निकिता ने उठाए Ramayana में रणबीर की कास्टिंग पर सवाल

वहीं जब निकिता (Nikita Rawal) से रणबीर कपूर के पुराने बीफ वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'अगर उस बयान से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है. अगर रणबीर सामने आकर कहें कि वह बात गलती से हो गई थी, तो यह एक अच्छा कदम होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. जो व्यक्ति बीफ खाता हो और जिसका चरित्र ऐसा हो, वह भगवान राम के आदर्शों और उनके चरित्र को कैसे समझ सकता है? फिल्म बनाने वाले सिर्फ कारोबार और पैसे के बारे में सोच रहे हैं. यह करोड़ों लोगों की आस्था और भगवान राम का अपमान है. सभी सनातनी कहां हैं? इस मुद्दे पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा?'

Nikita Rawal ने की रणबीर के बॉयकॉट की मांग

इंटरव्यू के दौरान निकिता ने यह भी कहा कि अगर रणबीर माफी नहीं मांगते हैं तो उनका बॉयकॉट किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'जिस इंसान ने खुलेआम कहा कि वह बीफ खाता है और जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुईं, वही अब भगवान राम का किरदार निभा रहा है. रणबीर का बॉयकॉट होना चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए. हम ऐसे लोग हैं जो माफ करना जानते हैं. मेरी राय में रणबीर की निजी छवि भगवान राम के किरदार के अनुरूप नहीं है.'

क्या था रणबीर कपूर का पुराना बीफ वाला बयान?

दरअसल, यह विवाद रणबीर कपूर के एक पुराने इंटरव्यू से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने फूड क्रिटिक कुणाल विजयकर से अपनी खाने की पसंद पर बात करते हुए खुद को 'बिग बीफ गाइ' बताया था. रामायण की घोषणा के बाद से यह वीडियो क्लिप कई बार सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो चुकी है. साल 2024 में रणबीर कपूर ने उद्यमी निखिल कामथ से बातचीत के दौरान सनातन धर्म को लेकर अपने थॉट्स शेयर किए थे. उन्होंने कहा था, 'पिछले कुछ सालों में मैंने सनातन धर्म को काफी करीब से समझना शुरू किया है. मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा और गहराई से जाना. आखिर में यह आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप मानते हैं या नहीं.'

निकिता के बयान पर यूजर्स का क्या है रिएक्शन?

उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. कई लोगों ने उनके पुराने बीफ वाले बयान को फिर से उठाया, जबकि कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि रणबीर के ये बयान रामायण के प्रमोशन से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें वह भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, अक्टूबर 2023 में ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि रामायण की तैयारी के दौरान रणबीर कपूर ने शराब और मांस खाना छोड़ दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…