Ramayana Teaser OUT: नितेश तिवारी की 'रामायण' का पहला लुक रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगा रणबीर कपूर का 'राम' अवतार; आपने देखा?

Ramayana Teaser: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रणबीर कपूर स्टारर मेगा बजट 'रामायण' का पहला लुक जारी कर दिया गया है. इसमें एक्टर को श्री राम के अवतार में देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Ramayana Teaser Released On April 2: बॉलीवुड डायरेक्टर नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की 4000 करोड़ी 'रामायण' (Ramayana) के जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया. 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) के खास मौके पर मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक दर्शकों के सामने रिवील कर दिया है. 2 मिनट 38 सेकंड के टीजर (Hanuman Jayanti Teaser) में भव्य सेट देखने को मिल रहा है, लेकिन फैंस की एक्साइटमेंट को चरम पर पहुंचाने का काम रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का लुक करता है. एक्टर ने एक बार फिर से अपने चाहने वालों को अपने रोल और लुक दोनों से चौंका दिया है.

'रामायण' टीजर में क्या-क्या दिखा?

2 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर में नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) ने दिखा दिया है कि, उन्होंने और उनके फिल्म की टीम ने क्या क्रिएट किया है. रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' के टीजर (Ramayana Teaser) की शुरुआत युद्ध भूमि से होती और फिर राम पर जा टिकती है. जैसे-जैसे टीजर आगे बढ़ता है वैसे-वैसे रणबीर कपूर के भगवान 'राम' वाले अवतार से पर्दा उठता जाता है. वहीं एक सीन आता है, जिसमें एक्टर धनुष उठाते हुए दिखाई देते हैं ये सीन दिल को छू जाता है.

टीजर में राम (Ram), सीता (Seeta) और लक्ष्मण (Laxman) के वनवास जाने की भी झलक देखने को मिलती है. वहीं जब राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में होते हैं, तो राम की आवाज सुनाई देती है. ये सीन और आवाज राम भक्तों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. टीजर में आगे पुष्पक विमान और राम का सीता की खोज में निकलने का भी सीन देखने को मिलता है. कुल मिलाकर 'रामायण' के टीजर और रणबीर कपूर के लुक ने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहु्ंचा दिया है.

Ramayana के मेकर्स और एक्टर पर क्यों भड़के लोग?

आपको बता दें कि, मेकर्स ने रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' का फर्स्ट लुक (Ramayana First Look) भारत में जारी करने से पहले 31 मार्च 2026 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित एक भव्य इवेंट में दिखाई थी. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद देखने को मिल रहा है. मेकर्स की इस स्ट्रेटेजी से फैंस नाराज दिखे और उन्होंने डायरेक्टर नितेश तिवारी और एक्टर रणबीर कपूर पर भारतीय फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, अब जब भारत में 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायण' का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया तो, उनकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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