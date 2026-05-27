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ना स्टूडियो और ना कोई मशीन, रात के अंधेरे में ऐसे शूट हुआ था भारतीय सिनेमा का पहला गाना, जानें दिलचस्प किस्सा

आज हम आपको भारतीय सिनेमा का पहले गाने के बारे में बता रहें हैं. साल 1931 में भारतीय सिनेमा का पहला गाना कैसे रिकॉर्ड हुआ था? उस समय ना तो स्टूडियो था और ना एडवांस माइक. जानिए दिलचस्प किस्सा…

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By: Shreya Pandey | Published: May 27, 2026 9:28 AM IST
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ऐसे शूट हुआ था पहला गाना

आज के दौर में हम और आप जब भी कोई फिल्म देखने जाते हैं, तो उसके गाने हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं. आज हमारे पास बेहतरीन स्टूडियो और शानदार टेक्नोलॉजी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारतीय सिनेमा में पहली बार किसी ने गाना गाया होगा, तो वो कैसा रहा होगा? आज से करीब 95 साल पहले, जब न तो कोई बड़ा स्टूडियो था और न ही आज जैसी मशीनें, तब देश का पहला गाना रिकॉर्ड किया गया था. इस गाने को बनाने के पीछे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है.

जब पहली बार पर्दे पर गूंजी आवाज

यह बात साल 1931 की है. इससे पहले भारत में सिर्फ साइलेंट फिल्में बनती थीं, यानी पर्दे पर लोग चलते-फिरते तो दिखते थे पर उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी. फिर आई भारत की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा'. इसी फिल्म के साथ देश को मिला अपना सबसे पहला गाना, जिसके बोल थे 'दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत हो गर देने की...'. इस गाने ने रिलीज होते ही उस दौर में तहलका मचा दिया था क्योंकि लोगों ने पहली बार पर्दे पर किसी को गाते और बोलते देखा था.

एक्टर ने खुद गाया था लाइव गाना

आजकल तो एक्टर्स सिर्फ स्क्रीन पर लिपसिंक करते हैं और गाना पीछे से कोई और गाता है, जिसे हम प्लेबैक सिंगिंग कहते हैं. लेकिन 95 साल पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी. 'दे दे खुदा के नाम पर प्यारे...' गाने को किसी प्रोफेशनल सिंगर ने नहीं, बल्कि फिल्म के ही एक एक्टर वजीर मोहम्मद खान ने गाया था. फिल्म में उन्होंने एक फकीर का रोल प्ले किया था. मजे की बात यह है कि उन्होंने कैमरे के सामने लाइव खड़े होकर यह गाना गाया था, यानी एक्टिंग और सिंगिंग दोनों एक साथ की थी.

हारमोनियम और तबला का ऐसे किया गया इस्तेमाल

उस जमाने में आज की तरह अलग से साउंड मिक्सिंग नहीं की जा सकती थी. सब कुछ एक ही माइक से रिकॉर्ड करना होता था. इसमें दिक्कत यह थी कि म्यूजिक बजाने वाले कहां बैठें ताकि वो कैमरे के फ्रेम में न आएं. इसके लिए एक गजब का जुगाड़ निकाला गया. फिल्म के संगीतकार फिरोजशाह मिस्त्री एक हारमोनियम और एक तबला बजाने वाले को लेकर एक अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गए. वो कैमरे के पीछे से धीरे-धीरे धुन बजा रहे थे और वजीर मोहम्मद खान कैमरे के सामने गा रहे थे.

ट्रेन रुकती थी तब शुरू होती थी शूटिंग

इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, वो थी मुंबई लोकल ट्रेन. दरअसल, 'आलम आरा' की शूटिंग मुंबई के जिस 'ज्योति स्टूडियो' में हो रही थी, वो ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में था. दिनभर वहां से ट्रेनें गुजरती थीं, जिसका शोर रिकॉर्डिंग को खराब कर देता था. इस परेशानी का हल निकालने के लिए मेकर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने तय किया कि जब रात को ट्रेनों की आवाजाही बंद या कम हो जाएगी, तब शूटिंग करेंगे. इसके बाद पूरी टीम रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच, जब पूरा शहर सो जाता था, तब जागकर इस गाने और फिल्म की शूटिंग करती थी.

आज हमारे पास कुछ नहीं बचा

यह बेहद दुख की बात है कि भारतीय सिनेमा की इस ऐतिहासिक शुरुआत का आज हमारे पास कोई सबूत नहीं बचा है. वक्त के साथ 'आलम आरा' फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट्स और इसके गानों के ओरिजिनल साउंड ट्रैक हमेशा के लिए खो गए. आग लगने और सही रखरखाव न होने के कारण देश की पहली बोलती फिल्म का रिकॉर्ड खत्म हो गया. आज हमारे पास इस सुनहरे इतिहास की सिर्फ कुछ फोटोज और यादें ही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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