Nora Fatehi Accident: मौत को छूकर निकलीं नोरा फतेही! कॉन्सर्ट जाते वक्त हुआ भयंकर हादसा, नशे में चूर ड्राइवर ने मारी टक्कर

Nora Fatehi Road Accident: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही (Nora Fatehi) को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जो उनके फैंस को टेंशन में डाल सकती है. जहां एक तरफ एक्ट्रेस के चाहने वाले मुंबई के 'सनबर्न फेस्टिवल' में उनकी जादुई परफॉर्मेंस देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कॉन्सर्ट के लिए निकली नोरा (Nora Fatehi Accident) रास्ते में खतरनाक सड़क हादसे का शिकार हो गईं. बताया जा रहा है कि, नशे में धुत ड्राइवर ने एक्ट्रेस की कार को जोरदार टक्कर मारी है, जिससे नोरा (Nora Fatehi Health Update) भी घायल हो गई हैं.
बाल-बाल बची Nora Fatehi की जान
नोरा फतेही (Nora Fatehi News) के साथ ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक्ट्रेस मुंबई में आयोजित फ्रेंच म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट सनबर्न फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कॉन्सर्ट तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी कार एक गंभीर हादसे का शिकार हो गईं, जिसमें उनकी जान बाल-बाल बची. हालांकि, एक्ट्रेस के सिर में चोट आई है.
नशे में धुत ड्राइवर ने मारी एक्ट्रेस की कार को टक्कर
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जब नोरा फतेही (Nora Fatehi) कॉन्सर्ट के लिए जा रही थीं, तभी रास्ते में नशे में धुत एक ड्राइवर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर कितनी तेज थी इसका अंदाजा कार की हालत को ही देखकर लगाया जा सकता है. हालांकि, हादसे के बाद एक्ट्रेस की टीम ने उन्हें आनन-फानन में पास के अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी.
हादसे में घायल हुईं Nora Fatehi
हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में नोरा फतेही का सीटी स्कैन किया ताकि हैमरेजिक चोट या इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगाया जा सके. वहीं जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि, हादसे में एक्ट्रेस को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं और उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी, लेकिन नोरा ने जिद पकड़ ली और काम पर लौट आईं. बता दें कि, इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी नोरा सनबर्न 2025 इवेंट में डीजे डेविड गुएटा के साथ परफॉर्म करेंगी. गौरतलब है कि, ये गाना डेविड गुएटा और अमरीकन सिंगर सियारा के साथ उनका कोलैबोरेशन है.
'जेलर 2' में दिखेगा Nora Fatehi का जलवा
मालूम हो कि, एक्ट्रेस नोरा फतेही अपनी फिल्मों और डांस नंबर्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' के एक गाने की हाल ही में शूटिंग पूरी की है. इसके अलावा वह कई ग्लोबल म्यूजिकल कोलेबोरेशन का भी हिस्सा बन चुकी हैं.
