नोरा फतेही का छलका दर्द, युद्ध देख डर से कांपी एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर की शांति की अपील...

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ी इस विनाशकारी जंग और दुबई एयरपोर्ट पर हुए हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इसी बीच, बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने इस भयावह स्थिति पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बेहद भावुक मैसेज शेयर किया है.
दुबई से भारत वापसी और खौफ
नोरा फतेही का दुबई से गहरा नाता है, उनके करियर के सबसे बड़े शोज और इवेंट्स अक्सर वहीं होते हैं. जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर हमले की खबरें आईं, नोरा के फैंस उनकी सलामती को लेकर चिंतित हो गए. भारत लौटने के बाद नोरा ने एक वीडियो जारी कर अपनी कुशलता की जानकारी दी, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रही शिकन ने वहां के बिगड़ते हालातों की गवाही दे दी.
नोरा ने कहा, "जो कुछ हो रहा है, उससे आध्यात्मिक और मानसिक रूप से थक चुकी हैं. जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उन्होंने मुझे अंदर से झकझोरकर रख दिया है. हम सबको शांति चाहिए और पूरे विश्व को शांति चाहिए. सभी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अनिश्चितता और डर के माहौल में जी रहे हैं. हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा. हर किसी के मन में डर है कि कल क्या होगा."
बेगुनाहों की जान न जाए
मोरक्कन की नोरा ने दुनिया के शक्तिशाली देशों और आम जनता से एकजुट होने की गुजारिश की. उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में मासूमों का खून बह रहा है. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि "वीडियो को देखकर मैं अंदर से घबरा चुकी हूं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बेगुनाह लोगों की जान जाए. अब बहुत हो चुका. हर साल किसी न किसी देश के बीच युद्ध हो रहा है, नरसंहार हो रहा है. मेरा सभी से कहना है कि सभी सुरक्षित स्थान पर रहें और भगवान पर भरोसा रखें.”
जंग का मनोरंजन जगत पर असर
नोरा फतेही के इस बयान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस युद्ध का असर अब कलाकारों के काम और उनकी सुरक्षा पर भी पड़ने लगा है. इंटरनेशनल शोज के लिए मशहूर नोरा जैसे कलाकारों के लिए अब विदेश यात्राएं किसी जोखिम से कम नहीं रह गई हैं. दुबई जैसे शहर में अगर ऐसा हाल है, तो जाहिर है कि डर का दायरा बढ़ रहा है. नोरा के इस वीडियो को उनके फैंस पीस कॉल की तरह देख रहे हैं और इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
