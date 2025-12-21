'शुक्र है मैं जिंदा हूं...', Nora Fatehi ने एक्सीडेंट के बाद बताया अपना हाल, कार को टक्कर मारने वाला शख्स गिरफ्तार

Nora Fatehi Health Update: एक्ट्रेस और मॉडल नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हो गया था और बाल-बाल बच गईं. उन्होंने वीडियो शेयर कर अपना हेल्थ अपडेट को फैंस को दिया है.

एक्ट्रेस और मॉडल नोरा फतेही (Nora Fatehi) के साथ 20 दिसंबर यानी बीते शनिवार को दुर्घटना हो गई थी. दरअसल वह कॉन्सर्ट में जा रही थीं तभी शराब नशे में एक शख्स ने अपनी कार से उनकी कार में टक्कर मार दी. इस कार एक्सींडेट में नोरा फतेही बाल-बाल बच गई हैं. इसके घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया था. हालांकि, उन्हें मामूली चोट लगी थी. अब नोरा फतेही ने एक वीडियो शेयर कर अपना हेल्थ अपडेट दिया है. वहीं, उनकी कार में टक्कर मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.

नोरा फतेही ने कही ये बात

नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर वाीडियोज शेयर किए हैं. उन्होंने कहा है, 'मैं आपको बताने आई हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हैं. आज दोपहर में मेरा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था. एक शख्स ने नशे में ड्राइव करते हुए मेरी कार में जोरदार टक्कर मारी. टक्कर का असर इतना ज्यादा था कि मैं कार में बहुत तेज से उछली और मेरा सिर विंडो से टकरा गया. खैर, मैं जिंदा हूं. ठीक हूं. मुझे छोटी-मोटी चोट आई है. हल्की सूजन भी है लेकिन शुक्रगुजार हूं की मैं ठीक हूं. ये इससे भी भयानक हो सकता था. इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि नशे में बिल्कुल भी ड्राइव ना करें. मैं झूठ नहीं बोलूंगी ये मेरे लिए बहुत ही डरावना और खौफनाक पल था. मैं अभी भी थोड़े सदमे में हूं.' वहीं, नोरा फतेही की कार में टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने 27 साल के विनय सकपाल को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया है कि विनय सकपाल शराब के नशे में था.

नोरा फतेही ने एक्सीडेंट के बाद भी किया परफॉर्म

बताते चलें कि नोरा फतेही सनबर्न संगीत समारोह में परफॉर्म करने जा रही थीं. इस दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. इसके बाद भी नोरा फतेही ने प्राथमिक उपचार के बाद परफॉर्म किया था. हालांकि, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम के लिए सलाह दी थी लेकिन उन्होंने फैंस को निराश नहीं किया और परफॉर्म किया. एक्सीडेंट के बाद भी नोरा फतेही के परफॉर्म करने पर लोग हैरान रह गए. इस पर उनका कहना था कि वो अपने काम और अवसार के बीच किसी को आने नहीं देंगी. नोरा फतेही ने कहा कि कोई भी नशे में गाड़ी चलाने वाला उनसे उनका मौका छीन नहीं सकता क्योंकि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

