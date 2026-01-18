ENG हिन्दी
  • Nora Fatehi Net Worth: कितनी अमीर हैं नोरा फतेही? इतनी जगह से कमाई करके भरती हैं तिजोरी...

Nora Fatehi Income: एक्ट्रेस नोरा फतेही ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है. इसके साथ ही उन्होंने जमकर कमाई भी की है. आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 18, 2026 7:46 PM IST

डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) का मनोरंजन की दुनिया काफी चर्चित नाम है. उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है. 33 साल की नोरा फतेही एंटरेनमेंट इंडस्ट्री में आईं और नाम कमाया लेकिन उनके माता-पिता इस फैसले के खिलाफ थे. उनके काम ने आज साबित कर दिया है कि उनका फैसला एकदम सही था. नोरा फतेही कई मूवीज और म्यूजिक वीडियोज में काम करके ना सिर्फ फैंस बनाए हैं बल्कि काफी पैसा भी कमाया है. एक समय स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस कई करोड़ रुपये की मालकिन हैं. आइए जानते हैं कि नोरा फतेही की नेटवर्थ कितनी है और और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है.

नोरा फतेही ने एक समय किया स्ट्रगल, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ

नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी. उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है. नोरा फतेही ने दिलबर, ओ साकी ओ साकी, एक तो कम जिंदगानी, कुसु कुसु, झेडा नशा जैसे आइटम सॉन्ग करके लोगों के दिल खास जगह बनाई है. उन्होंने फिल्मों काम करके अच्छी नेटवर्थ बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि नोरा फतेही की नेटवर्थ 41-52 करोड़ रुपये है. वह एक गाने को करने के लिए 2-3 करोड़ रुपये लेती हैं. नोरा फतेही फिल्मों के अलावा म्यूजिक वीडियोज, विज्ञापन और सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रमोशन से अच्छी कमाई करती हैं. गौरतलब है कि नोरा फतेही जब वह भारत आई थीं तो उनके पास सिर्फ 5 हजार रुपये थे. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने वो समय भी देखा जब उन्हें सिर्फ ब्रेड, अंडा और दूध से गुजारा किया है. फिलहाल, अब नोरा फतेही के पास सुख-सुविधा की हर चीज मौजूद है और वह लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं.

नोरा फतेही की पर्सनल लाइफ को लेकर लग रही ये अटकलें

नोरा फतेही इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, उनके और टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के अफेयर की अटकलें लगाने जाने लगी हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेडिट पर 5 साल पुरानी एक पोस्ट फिर से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में नोरा फतेही और भूषण कुमार के कथित अफेयर की बात की गई थी. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि नोरा फतेही मोरक्कन फुटबॉलर अचराफ हकीमा को डेट कर रही हैं. दरअसल, फुटबॉलर ने एक्ट्रेस की तस्वीरों को लाइक किया था. इसके दोनों के अफेयर की अटकलें लगने लगीं. फिलहाल, दोनों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

