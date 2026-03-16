नोरा फतेही के नए गाने ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें, 'सरके चुनर' पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप

नोरा फतेही और एक्टर संजय दत्त का एक नया गाना रिलीज हुआ है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों का आरोप है कि इस गाने के बोल और इसके स्टेप्स बहुत बोल्ड है. लोगों का मानना है कि गाने में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी गई हैं.

कन्नड़ फिल्म 'केडी- द डेविल' (KD: The Devil) अपनी रिलीज से पहले ही एक बड़े विवाद में फंस चुकी है. फिल्म का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' हाल ही में रिलीज हुआ, जिसमें बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही और दिग्गज एक्टर संजय दत्त एक साथ नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि मेकर्स ने इसे एक पार्टी गाने के तौर पर रिलीज किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर लोगों में गुस्सा भर गया है. नेटिजन्स का आरोप है कि गाने के बोल और डांस स्टेप्स में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी गई हैं, जिससे यह मनोरंजन कम और अश्लीलता ज्यादा लग रहा है.

अश्लीलता से भरा है गाना

गाने की शुरुआत भले ही नाॅर्मल लगता हो, लेकिन जैसे-जैसे यह गाना आगे बढ़ता है, इसके बोल और सीन खराब होने लगते हैं. दर्शकों की नाराजगी इस बात पर है कि गाने में डबल मीनिंग शब्दों के बजाय सीधे तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. नोरा फतेही की सिग्नेचर डांसिंग स्टेप में पल्लू गिराने और बोल्ड मूव्स शामिल हैं. जो लोगों को नहीं पंसद आ रहा है. इंटरनेट पर तो इस गाने की तुलना भोजपुरी सिनेमा के उन गानों से की जा रही है जो अक्सर अपनी फूहड़ता के लिए फेमस होती हैं. यूजर्स का कहना है कि संजय दत्त जैसे सीनियर एक्टर का ऐसे गाने में शामिल होना शर्मनाक है.

बादशाह के गाने के बाद इस गाने पर मचा बवाल

फिल्म की बात करें तो 'केडी- द डेविल' एक बड़े बजट का पैन-इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसे निर्देशक प्रेम निर्देशित कर रहें हैं. ध्रुव सरजा स्टारर इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी, वी रविचंद्रन और कई अन्य बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. यह गाना भी पांच अलग-अलग भाषाओं में रिलीज किया गया है ताकि पूरे देश के दर्शकों को लुभाया जा सके. हालांकि, इस प्लान का उल्टा असर होता दिख रहा है. हाल ही में बादशाह के गाने 'टटीरी' पर भी इसी तरह का विवाद हुआ था. ऐसे में सवाल ये है कि क्या बड़े बैनर की फिल्में महज क्लिक्स और व्यूज के लिए मर्यादाओं को ताक पर रख रही हैं.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहें विरोध

विवादों के बीच, फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. जहां एक ओर लोगों ने फिल्म को सुर्खियों में ला दिया है, वहीं दूसरी ओर मेकर्स के लिए यह एक मुश्किल भी है कि फिल्म की कहानी दर्शकों का दिल जीत पाती है या नहीं. इस गाने में अर्जुन जान्या ने म्यूजिक दिया है और मंगली ने इसमें अपनी आवाज दी है. अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि इस गाने को लेकर सेंसर बोर्ड और महिला संगठनों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है. फिलहाल, नोरा और संजय दत्त का यह 'सरके चुनर' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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