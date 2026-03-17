Nora Fatehi Song: अब नहीं देख पाएंगे नोरा फतेही का 'सरके चुनर' सॉन्ग, बढ़ते विवाद के बीच यूट्यूब से गायब हुआ गाना

Nora Fatehi Song: नोरा फतेही के वल्गर गाने 'सरके चुनर तेरी' पर जमकर विवाद हो रहा है. इसी बीच अब यूट्यूब से ये गाना गायब हो गया है.

Nora Fatehi Song Banned on YouTube: पंजाबी रैपर बादशाह (Baadshah) के 'टटीरी' गाने के अश्लील बोल पर हुए विवाद के बाद अब नोरा फतेही (Nora Fatehi) के नए गाने 'सरके चुनर तेरी' (Sarke Chunar Teri) पर जमकर घमासान मचा हुआ है. इस सॉन्ग के लिरिक्स इतने ज्यादा वल्गर हैं कि, इस सुनते ही लोग भड़क उठे और इसका विरोध करने लगे. वहीं बढ़ते विवाद के बीच अब इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है.

दरअसल, नोरा फतेही (Nora Fatehi New Song) का ये विवादित आइटम सॉन्ग ध्रुव सरजा स्टारर कन्नड़ एक्शन फिल्म 'KD: द डेविल' (KD: The Devil) का है. नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया ये गाना शुरुआत में अपनी चमक-धमक की वजह से चर्चा में था, लेकिन जल्द ही ये अपने बोल्ड और अश्लील बोल के साथ डांस स्टेप्स को लेकर विवादों में आ गया और मामला इतना बढ़ गया कि, इसे यूट्यूब (Youtube) से हटाना पड़ गया.

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