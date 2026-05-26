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बोल्ड सीन नहीं, इन 5 वजहों से भी बैन हो जाती हैं फिल्में, जानिए क्या हैं मूवी को बैन करने का नियम?

सेंसर बोर्ड (CBFC) कैसे तय करता है कि आप सिनेमाघरों में क्या देखेंगे और क्या नहीं? जानिए फिल्मों को मिलने वाले U, UA और A सर्टिफिकेट, ऑनलाइन स्क्रीनिंग और देश में फिल्मों को पूरी तरह से बैन करने के पीछे की कानूनी वजह.

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By: Shreya Pandey | Published: May 26, 2026 9:50 AM IST
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इन 5 वजहों से बैन होती है फिल्में

भारत में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन थिएटर्स के बड़े पर्दे तक पहुंचने से पहले हर फिल्म को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया को हम फिल्म सर्टिफिकेशन कहते हैं. कोई भी फिल्म तब तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं की जा सकती, जब तक उसे देश के आधिकारिक बोर्ड से हरी झंडी न मिल जाए. इस बेहद जरूरी और बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाली संस्था का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), जिसे आम जनता 'सेंसर बोर्ड' के नाम से जानती है. इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि देश के नागरिकों के मनोरंजन के लिए जो भी कंटेंट परोसा जा रहा है, वह हमारे देश के कानूनों, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाए.

सर्टिफिकेट की चार कैटेगरी

जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंचती है, तो सबसे पहले उसे दर्शकों की उम्र और कंटेंट के आधार पर बांटा जाता है. इसके लिए मुख्य रूप से चार प्रकार के सर्टिफिकेट तय किए गए हैं. पहला होता है 'U' सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है कि यह फिल्म पूरी तरह से साफ-सुथरी और पारिवारिक है. हर कोई एक साथ बैठकर देख सकता है. दूसरा होता है 'UA' सर्टिफिकेट, जो यह दर्शाता है कि फिल्म में कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत छोटे बच्चों के लिए सही न हों, इसलिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म अपने माता-पिता की देखरेख में देखनी चाहिए. तीसरा होता है 'A' सर्टिफिकेट, जो यह तय करता है कि फिल्म में अत्यधिक हिंसा, बोल्ड कंटेंट या गाली-गलौज है, जिसे केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग ही सिनेमा हॉल में देख सकते हैं. इसके अलावा एक चौथी लिस्ट होती है जिसे 'S' सर्टिफिकेट कहा जाता है. यह डॉक्टर, वैज्ञानिक जैसे खास ग्रुप के लिए ही रिजर्व होती है.

फिल्म पास होने का पूरा सफर

सबसे पहले फिल्म के निर्माता को अपनी पूरी फिल्म, उसकी स्क्रिप्ट, गानों के बोल और सभी कानूनी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होते हैं. सेंसर बोर्ड की 'स्क्रीनिंग कमेटी' फिल्म की जांच करती है. इस कमेटी में बोर्ड के एक मुख्य अधिकारी के साथ-साथ कुछ अनुभवी सलाहकार सदस्य शामिल होते हैं. यह कमेटी पूरी फिल्म को बहुत बारीकी से देखती है और तीन मुख्य बातें तय करती है. फिल्म को कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, क्या फिल्म का कोई सीन या डायलॉग आपत्तिजनक है, और क्या फिल्म में कहीं कट लगाने, म्यूट करने या सीन को ब्लर करने की जरूरत है. अगर फिल्म में ये 5 चीजें ज्यादा होती हैं तो फिल्म को बैन कर दिया जाता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा और देश को खतरा

सेंसर बोर्ड (CBFC) किसी भी ऐसी फिल्म को देश में रिलीज करने की अनुमति नहीं दे सकता जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हो. अगर किसी फिल्म में भारत विरोधी प्रोपेगैंडा दिखाया गया हो, देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील राज उजागर किए गए हों, या आतंकवाद व राष्ट्रविरोधी ताकतों का महिमामंडन किया गया हो, तो ऐसी फिल्मों पर सरकार तुरंत ताला लगा देती है.

दंगे भड़कने की आशंका

भारत जैसे विविधता से भरे देश में सार्वजनिक शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. जब किसी फिल्म का कंटेंट ऐसा हो जिससे समाज में सांप्रदायिक तनाव, दंगे, जातीय हिंसा या बड़े पैमाने पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का सीधा खतरा नजर आता है, तो उसे बैन कर दिया जाता है.

धार्मिक और सांप्रदायिक भावना

यदि किसी फिल्म में किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय या उनकी पूजनीय हस्तियों और आस्थाओं का अपमान किया गया हो, तो वह सेंसर बोर्ड की जांच में फंस जाती है. धार्मिक रूप से संवेदनशील सीन या डायलॉग्स के कारण यदि समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचने की आशंका होती है, और मेकर्स कट्स लगाने को तैयार नहीं होते, तो फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया जाता है.

अत्यधिक अश्लीलता और न्यूडिटी

फिल्मों में यदि बिना किसी कहानी के हद से ज्यादा अश्लीलता, क्रूर यौन हिंसा, या अश्लील सीन की भरमार हो जो समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हों, तो सेंसर बोर्ड उन्हें पास नहीं करता है. ऐसे मामलों में फिल्म को थिएटर्स में दिखाने पर पूरी तरह रोक लग जाती है. ऐसी कई फिल्में हैं, जिसे बोल्ड कंटेंट की वजह से बैन कर दिया गया है.

बच्चों की मानसिक सेहत

कई फिल्मों में बहुत ज्यादा डरावने सीन, रूह कंपा देने वाले या बेहद खूंखार और हिंसक कंटेंट दिखाया जाता है. ऐसा खौफनाक और मार-काट वाला कंटेंट देखने से उनके कोमल मन पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ सकता है. सेंसर बोर्ड (CBFC) का यह मानना है कि मनोरंजन के नाम पर बच्चों के बचपन और उनकी मानसिक शांति से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि बोर्ड ऐसी फिल्मों को बहुत बारीकी से फिल्टर करता है. इन आपत्तिजनक सीन्स पर पूरी तरह कैंची चला दी जाती है, या फिर फिल्म को सीधे 'A' सर्टिफिकेट दे दिया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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