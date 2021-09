Kiara Advani ने Shraddha Kapoor के जबड़े से निकाली 100 करोड़ी फिल्म, Kartik Aaryan संग फिर करेंगी रोमांस !!

Not Shraddha Kapoor but Kiara Advani to romance with Kartik Aaryan: बॉलीवुड फिल्म स्टार कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इन दिनों शेरशाह (Shershaah) की सफलता का मजा ले रही हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी झोली में एक और हिट फिल्म का खाता जोड़ लिया है। अब ताजा बज ये है कि भूल भूलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) के बाद एक बार फिर कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) एक साथ काम करने वाले हैं। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा आडवाणी ने बड़ा हाथ मारते हुए फिल्म अदाकारा श्रद्धा कपूर की झोली से साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन्स की अगली फिल्म निकाल ली है। Also Read - The Kapil Sharma Show: Neetu Kapoor से मिलने पहुंचेंगे बिग बी, ठहाके लगाएंगे Kiara -Sidharth

कुछ दिनों पहले ही फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने अपने प्रोडक्शन तले एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर अगली फिल्म का ऐलान किया था। इस फिल्म का टाइटल उस वक्त सत्यनारायण की कथा रखा गया था। फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में श्रद्धा कपूर की जगह कियारा आडवाणी को निर्माताओं ने फाइनल कर लिया है।

श्रद्धा कपूर की फीस सुनकर उड़ गए थे मेकर्स के होश

सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म के लिए निर्माताओं से पूरे 10 करोड़ रुपये की डिमांड रखी थी। एक्ट्रेस ने इससे पहले यही फीस साउथ सुपरस्टार प्रभास स्टारर फिल्म साहो के लिए भी चार्ज की थी। मगर इस बार एक्ट्रेस की इस बड़ी रकम की डिमांड सुनकर खुद मेकर्स के भी होश उड़ गए। उन्होंने एक्ट्रेस से इस बारे में बात की और उन्हें फाइनल 7.5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया। श्रद्धा कपूर ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद ये फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की झोली में आ गिरी। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी शेरशाह की सक्सेस के बाद अपनी फीस की मांग बढ़ा दी है। अब वो प्रति फिल्म 5 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं।