Taimur और Jeh Ali Khan नहीं थे पास, तो Inaaya Kemmu ने इन 4 लोगों के हाथों में बांधी राखी !! देखें फोटोज

Not Taimur and Jeh Ali Khan, Inaaya Kemmu Ties Rakhi to her helpers: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा सोहा अली खान (Soha Ali Khan) हर बार राखी का त्योहार अपने भाई सैफ अली खान के साथ मनाती हैं। इस मौके पर तैमूर अली खान हर साल अपनी बुआ सोहा अली खान की बेटी इनाया खेमू (Inaaya Kemmu) से राखी बंधवाती हैं। पर इस बार सोहा अली खान अपने भाई सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के घर नहीं पहुंची हैं और उनकी बेटी इनाया ने अपने घर पर ही अपने करीबी 4 लोगों को राखी बांधी है। इस बार बेबी तैमूर अली खान और जेह की बहन इनाया खेमू ने अपने भाइयों की बजाए उनके बेहद करीबी और घर के सबसे जरूरी लोगों को राखी बांधी है। इसकी जानकारी फिल्म स्टार सोहा अली खान ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। फिल्म स्टार सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर बेबी इनाया की ये तस्वीरें शेयर की हैं।

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस सोहा अली खान की बेटी इनाया खेमू अपने पैट डॉग और घर के 3 हेल्पर्स को राखी बांधती दिख रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर कर सोहा अली खान ने कैप्शन देखकर लिखा है, ‘आज इस खास मौके पर हम उन लोगों को थैंक्यू कहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का वक्त हमे देकर हमारी जिम्मेदारियों को निभाने में साथ दिया है। हम उन सभी को हैप्पी रक्षाबंधन विश करते हैं।’ इनाया खेमू की ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

मालदीव में हैं करीना कपूर खान

दरअसल, फिल्म स्टार करीना कपूर खान इन दिनों अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं। वो यहां अपने पति सैफ अली खान और दोनों बच्चों के साथ ही। जिसकी वजह से सैफ अली खान और करीना कपूर खान देश में नहीं है। ऐसे में उनकी बहन सोहा अली खान उन्हें बहुत मिस कर रही है। करीना कपूर खान यहां अपने पति सैफ अली खान के बर्थडे और बेटे जेह के 6 महीने के पूरे होने का जश्न मना रही हैं।