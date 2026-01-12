शादी के बाद पहली बार नजर आए नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन, वीडियो में लोगों ने नोटिस की ये बात, बोले- 'इनकी अभी से...'

Nupur Sanon-Stebin Ben Video: नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद शादी कर ली है. ये कपल सात फेरे लेने के बाद पहली बार साथ में नजर आया और दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon) ने अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू की है. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) के साथ 11 जनवरी को शादी कर ली है. इस कपल ने पहले क्रिश्चियन फिर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर किया है. इस कपल को इस फैंस ने बधाई दी है. अब 12 जनवरी यानी सोमवार को नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर नजर आए हैं. दोनों को पैप्स ने अपने कैमरे में कैद दिया और उनकी फोटोज-वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वीडियो में लोगों ने एक बात नोटिस की है और रिएक्शन दिए है. आइए जानते हैं कि लोगों को वीडियो में क्या दिखाई दिया है.

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने उदयपुर में लिए सात फेरे

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने उदयपुर में शादी की है. इस कपल के प्री-वेडिंग फंक्शन से लेकर शादी की झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली है. दोनों की शादी में फैमिली मेंबर्स के अलावा क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए थे. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन शादी के उदयपुर से लौट चुके हैं और दोनों एक-दूसरे का हाथ थामने के बाद पहली नजर आए हैं. इस कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. नूपुर सेनन ने फिरोजी कलर का शूट पहना हुआ था. उनके हाथ में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नजर आए. वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. वहीं, स्टेबिन बेन ने व्हाइट कलर के आउटफिट में दिखाई दिए. नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों के शादी की बधाई मिल रही है.

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को लेकर लोगों ने कही ये बात

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वीडियो में यूजर्स ने खास बात नोटिस की है और कमेंट किया है. दरअसल, स्टेबिन ने अपनी पत्नी नूपुर सेनन का पर्स ले रखा था और वह ट्रॉली बैग भी उठाते हुए नजर आए. इसके बाद लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया और अधिकतर यूजर्स का कहना है, 'इनकी अभी से हसबैंड ड्यूटी शुरू हो गई.' बताते चलें कि नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन एक-दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे और अब दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

