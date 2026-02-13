ENG हिन्दी
O Romeo: एनिमल की होगी छुट्टी... इंटीमेट सीन्स से खचाखच भरी है शाहिद कपूर की फिल्म, किसिंग सीन्स की गिनती भूले लोग

Fans forget to count Shahid Kapoor Triptii Dimri Film Intimate Scenes in O Romeo: शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' आज रिलीज हो गई है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी ने इतने इंटीमेट सीन्स दिए हैं कि अब फैंस भी गिनती भूल गए हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 13, 2026 11:19 AM IST

Fans forget to count Shahid Kapoor Triptii Dimri Film Intimate Scenes in O Romeo: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रिलीज होते ही इस फिल्म ने लोगों के बीच हंगामा मचा दिया है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार फिल्म 'ओ रोमियो' के बारे में बात कर रहे हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' में फैंस को जबरदस्त एक्शन काफी पसंद आ रहा है. इसके अलावा फिल्म 'ओ रोमियो' के इंटीमेट सीन्स भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. सिनेमाघरों मे बैठे लोग ये दावा कर रहे हैं कि फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी ने ताबड़तोड़ इंटीमेट सीन्स दिए हैं. हाल ये है कि लोग फिल्म देखते-देखते किसिंग सीन्स का काउंट ही भूल गए. इस बात का खुलासा एक यूजर ने किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म 'ओ रोमियो' के बारे में बात करते हुए एक फैन ने लिखा, मैं गिन नहीं पा रहा हूं कि इस फिल्म में कितन किसिंग सीन्स हैं और कितनी जगह गालियों का इस्तेमाल हुआ है. अगर आप ये फिल्म देख रहे हैं तो प्लीज मुझे भी बताइए कि इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी न कितने किसिंग सीन्स दिए हैं. मैं इस फिल्म का फैन बन गया हूं.

फिल्म 'ओ रोमियो' की इंटीमेसी ने मचाया बवाल

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.ज्यादातर लोगों को फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का काम काफी पसंद आया है. एक यूजर ने फिल्म का इंटरवल होते ही लिखा, विशाल भारद्वाज ने प्यार और मारकाट को एक करके जो रिस्क लिया है वो काबिल ए तारीफ है. फिल्म में पोएट्री और आर्ट का कमाल का कॉम्बिनेशन है. हालांकि कहीं कहीं फिल्म का रिदम बिगड़ जाता है जिससे थोड़ा मजा किरकिरा हो रहा है लेकिन अगर आप विशाल भारद्वाज के फिल्म मेकिंग स्टाइल को जानते हैं तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी. यहां एक बात और है कि लोग फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के किसिंग सीन्स को काउंट नहीं कर पाओगे.

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का चला जादू

इस यूजर ने आगे लिखा, शाहिद कपूर ने बेहतरीन काम किया है. उनके एक्सप्रेशन्स का जवाब नहीं. तृप्ति डिमरी के साथ शाहिद कपूर की केमिस्ट्री जबरदस्त लग रही है. फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी पर इश्क का पूरा फीवर चढ़ा हुआ है. अब बस मुझे ये देखना है कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के बीच सेकेंड हाफ के बाद क्या होगा. इन कमेंट्स ने साफ कर दिया है कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी रोमांस कर करके फिल्म 'ओ रोमियो' क हिट करवाएंगे.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
